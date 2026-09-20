कांग्रेस के 20 निष्कासित नेताओं की पार्टी में वापसी, प्रदेश कांग्रेस ने तत्काल प्रभाव से रद्द किया निष्कासन
इन जिलों के नेताओं की घर वापसी हुई. रायपुर, मुंगेली, गरियाबंद, कोंडागांव और राजनांदगांव. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 20, 2026 at 8:41 PM IST
रायपुर: प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति की अहम बैठक हुई. बैठक में कई अहम मुद्दों पर पार्टी ने चर्चा की. बैठक में शामिल नेताओं ने एकमत से प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पूर्व में निष्कासित किए गए 20 पार्टी नेताओं की फिर से कांग्रेस में वापसी कराई है. प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति ने सभी 20 नेताओं का निष्कासन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी आदेश पत्र में कहा गया है कि यह निर्णय 18 सितंबर 2026 को हुई अनुशासन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार किया गया है. आदेश 20 सितंबर 2026 को जारी हुआ है.
20 निष्कासित नेताओं की पार्टी में हुई वापसी
छत्तीसगढ़ कांग्रेस में संगठन से जुड़े मामले में यह बड़ा फैसला लिया गया है. प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के निर्णय के बाद 20 कांग्रेसजनों का निष्कासन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है. जारी आदेश में प्रदेश के अलग-अलग जिलों के नेताओं के नाम शामिल हैं. इनमें रायपुर, मुंगेली, गरियाबंद, कोंडागांव और राजनांदगांव जिले के कांग्रेस नेता शामिल हैं.
जिन नेताओं का निष्कासन रद्द हुआ उनके नाम
रायपुर जिले में
- आनंद कुकरेजा
- पूनम पाण्डेय
- विशाल रजानी
मुंगेली जिले में
- विनय चौपड़ा, पार्षद
गरियाबंद जिले में
- गौरेलाल सिन्हा
- राघोवा महाड़िक
- भविष्य प्रधान
- ऋतिक सिन्हा
- भानुप्रताप साहू
- सुशील सोनी
कोंडागांव
- सगीर खान
राजनांदगांव जिले में
- सिद्धार्थ डोंगरे
- राजेश गुप्ता
- जितेंद्र सिन्हकर
- सकूर चौहान
- सुनीता सिन्हा
- आशीष सोनकर
- शशांक डोंगरे
- श्यामबती सिन्हा
- अंजू बंजारे
2028 विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस की नजर
पार्टी की ओर जारी आदेश पत्र में स्पष्ट किया गया है कि निष्कासन रद्द करने का फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा. आदेश प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैंदू के हस्ताक्षर से जारी हुआ है. यानी प्रदेश कांग्रेस के इस आदेश के बाद इन 20 नेताओं को संगठन में फिर से जगह मिल गई है. अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में संगठन स्तर पर इन नेताओं की भूमिका किस तरह तय की जाती है. कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि 2028 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पार्टी अभी से जुट गई है. इसी कड़ी में पार्टी अपनी ताकत को फिर से बढ़ाने में जुट गई है.