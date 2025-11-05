ETV Bharat / state

यातायात सुधार के लिए यूपी DGP की वीडियो कांफ्रेंसिंग; 20 जिलों के लिए बनाई ठोस रणनीति

प्रदेश के 20 जिलों में 233 क्रिटिकल पुलिस थाने, 89 क्रिटिकल कॉरिडोर, 3233 क्रिटिकल क्रैश लोकेशन चिन्हित किए गए हैं.

यातायात सुधार के लिए DGP ने की मीटिंग.
यातायात सुधार के लिए DGP ने की मीटिंग.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 9:35 AM IST

लखनऊ: पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और यातायात जाम की समस्या दूर करने के लिए पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों, जोन के एडीजी और रेंज के आईजी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की. डीजीपी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्रदेश में यातायात सुधार को अपनी टॉप-10 वरीयता में शामिल किया है.

मीटिंग के दौरान उन्होंने एडीजी यातायात निदेशालय को सड़क दुर्घटनाओं के हॉटस्पॉट, उनके कारणों का विश्लेषण और सुधार के उपायों पर प्लानिंग बनाने के निर्देश दिए हैं. यातायात निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रदेश के तीन सर्वाधिक सड़क दुर्घटना प्रभावित मार्गों का स्थल निरीक्षण किया गया.

वहां पर रोड इंजीनियरिंग, संसाधनों और फोर्स की उपलब्धता, तकनीकी पहलुओं सहित दूसरो कारणों का विश्लेषण किया गया है. दुर्घटनाएं घटाने के लिए ठोस रणनीति भी तैयार की गई है.

इसके अलावा प्रदेश के 20 जिलों में 233 क्रिटिकल पुलिस थाने, 89 क्रिटिकल कॉरिडोर, 3233 क्रिटिकल क्रैश लोकेशन चिन्हित किए गए हैं. जीरो फटिलिटी डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के तहत इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस के माध्यम से वर्ष 2023-24 में घटित सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों के आधार पर 5 पुलिस कमिश्नरेट सहित 15 जिलों को एक्सीडेंटल डेथ रिडक्शन डिस्ट्रिक्ट के रूप में चिन्हित किया गया है.

इनमें लखनऊ, कानपुर नगर, गौतमबुद्व नगर, आगरा, प्रयागराज, बुलंदशहर, उन्नाव, हरदोई, अलीगढ़, मथुरा, बरेली, फतेहपुर, सीतापुर, गोरखपुर, बाराबंकी, कुशीनगर, जौनपुर, बदायूं, फिरोजाबाद और आजमगढ़ जिले शामिल हैं.

इन मार्गों पर दो महीने तक योजनाबद्ध विशेष कार्रवाई की गई

  • स्ट्रैच-1: अगस्त 2025 में दुर्घटनाएं 33.33% और सितंबर में 81.48% घटीं.
  • स्ट्रैच-2: अगस्त में 64.29% और सितंबर में 90.48% की कमी.
  • स्ट्रैच-3: अगस्त में 38.46% की कमी, सितंबर में स्थिति स्थिर रही.

इसमें स्ट्रेच एक NH-34 (सिकन्दराबाद–बुलन्दशहर से गभाना टोल प्लाजा, अलीगढ़), स्ट्रेच दो NH-27 (अवध चौराहा, लखनऊ से जाजमऊ पुल, उन्नाव और और स्ट्रेच तीन NH-34 (नौबस्ता से सजेती, कानपुर) मार्ग शामिल रहे.

सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कार्ययोजना

  • यातायात प्रबंधन में सुधार को शीर्ष प्राथमिकता पर रखा गया है, जिसके लिए दो मुख्य आयाम तय किए गए हैं.
  • शहरों को जाम मुक्त बनाना और सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि को न्यूनतम करना.
  • पहले आयाम के तहत प्रदेश के बड़े महानगरों के साथ-साथ जनसंख्या घनत्व के आधार पर अन्य प्रमुख शहर चुने गए हैं.
  • चिन्हित 20 जिलों में सिविल पुलिस को विशेष दायित्व सौंपे गए हैं.
  • प्रत्येक क्रिटिकल थाने को एल्कोमीटर, स्पीड गन जैसे अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं.
  • ऐसे थानों में क्रिटिकल कॉरिडोर टीम गठित की जाएगी, जिन्हें एन्फोर्समेंट और एक्सीडेंट इंवेस्टिगेशन की जिम्मेदारी दी जाएगी.
  • इन टीमों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा.
  • सड़क इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित विभागों से समन्वय की जिम्मेदारी संबंधित डीसीपी/एसपी ट्रैफिक पर होगी.
  • समस्त कार्रवाई की समीक्षा और नियमित मॉनिटरिंग मुख्यालय स्तर से की जाएगी.
  • इस योजना के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत एसओपी जारी की जा रही है, जिसमें सभी चरणों के स्पष्ट दिशा-निर्देश सम्मिलित होंगे.

