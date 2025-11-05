ETV Bharat / state

यातायात सुधार के लिए यूपी DGP की वीडियो कांफ्रेंसिंग; 20 जिलों के लिए बनाई ठोस रणनीति

लखनऊ: पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और यातायात जाम की समस्या दूर करने के लिए पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों, जोन के एडीजी और रेंज के आईजी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की. डीजीपी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्रदेश में यातायात सुधार को अपनी टॉप-10 वरीयता में शामिल किया है.

मीटिंग के दौरान उन्होंने एडीजी यातायात निदेशालय को सड़क दुर्घटनाओं के हॉटस्पॉट, उनके कारणों का विश्लेषण और सुधार के उपायों पर प्लानिंग बनाने के निर्देश दिए हैं. यातायात निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रदेश के तीन सर्वाधिक सड़क दुर्घटना प्रभावित मार्गों का स्थल निरीक्षण किया गया.

वहां पर रोड इंजीनियरिंग, संसाधनों और फोर्स की उपलब्धता, तकनीकी पहलुओं सहित दूसरो कारणों का विश्लेषण किया गया है. दुर्घटनाएं घटाने के लिए ठोस रणनीति भी तैयार की गई है.

इसके अलावा प्रदेश के 20 जिलों में 233 क्रिटिकल पुलिस थाने, 89 क्रिटिकल कॉरिडोर, 3233 क्रिटिकल क्रैश लोकेशन चिन्हित किए गए हैं. जीरो फटिलिटी डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के तहत इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस के माध्यम से वर्ष 2023-24 में घटित सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों के आधार पर 5 पुलिस कमिश्नरेट सहित 15 जिलों को एक्सीडेंटल डेथ रिडक्शन डिस्ट्रिक्ट के रूप में चिन्हित किया गया है.