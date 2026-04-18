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पत्नी की मौत के 20 दिन बाद भी आरोपी डॉक्टरों की गिरफ्तारी नही, पति ने किया आत्मदाह का प्रयास

बलिया में अनीशा राय की मौत के करीब 3 हफ्ते बाद भी पुलिस के हाथ खाली.

पति ने किया कलेक्ट्रेट में आत्मदाह करने का प्रयास
पति ने किया कलेक्ट्रेट में आत्मदाह करने का प्रयास (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 11:59 AM IST

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बलिया: शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित अपूर्वा नर्सिंग होम में लगभग 20 दिन पूर्व इलाज के दौरान हुई थी अनीशा राय की मौत, मामले में न्याय की गुहार लगा रहे पीड़ित परिवार का अब सब्र का बांध टूटने लगा है. घटना के लगभग 20 दिन बाद भी आरोपी डॉक्टरों की गिरफ्तारी न होने से नाराज, मृतक अनीशा के पति शिवांश ने शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर में खुद पर ज्वलंत पदार्थ डाल कर आत्मदाह करने की कोशिश की.

मुहम्मद उस्मान सीओ (Video Credit; ETV Bharat)

इससे पहले कि वह खुद को आग लगा पाए, मौके पर मौजूद पुलिस बल और लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उसे पकड़ लिया, जिससे एक अनहोनी टल गई, पुलिस ने मौके से शिवांश को हिरासत में लेकर कोतवाली भेज दिया.


पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन की मिली भगत से आरोपी डॉक्टरों को बचाया जा रहा है, अनीशा राय की मौत को करीब 3 हफ्ते होने को है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं. परिवार लगातार मांग कर रहा है की लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों को तुरंत जेल भेजा जाए.

वहीं, पीड़ित पति का कहना है कि बार-बार गुहार लगाने के बावजूद, उन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है न्याय नहीं, आपको बता दे अनीशा राय केस में कुल चार नामजद डाक्टरों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज है, अब देखना होगा कि मृतक अनीशा राय के परिवार को न्याय मिलता है या आरोपी डॉक्टरों का बोलबाला कायम रहेगा. वहीं, सीओ मुहम्मद उस्मान का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है.

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