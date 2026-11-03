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नमो भारत कॉरिडोर पर उपलब्ध होंगी 20 अतिरिक्त ट्रिप्स, बढ़ते प्रदूषण के बीच NCRTC की पहल

नमो भारत ( फाइल फोटो )

नई दिल्ली: एनसीआरटीसी, सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए बुधवार, 4 नवंबर से दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर 20 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप्स की शुरूआत कर रही है. ये अतिरिक्त ट्रिप्स दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक संपूर्ण कॉरिडोर पर परिचालित की जाएंगी.

यह पहल क्षेत्र में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बीच सार्वजनिक परिवहन को एक अधिक सतत आवागमन विकल्प के रूप में बढ़ावा देने और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने के प्रयासों के अनुरूप है.