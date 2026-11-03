नमो भारत कॉरिडोर पर उपलब्ध होंगी 20 अतिरिक्त ट्रिप्स, बढ़ते प्रदूषण के बीच NCRTC की पहल
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बढ़कर 'गंभीर' की श्रेणी में पहुंच गया है.
Published : November 3, 2026 at 5:03 PM IST
नई दिल्ली: एनसीआरटीसी, सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए बुधवार, 4 नवंबर से दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर 20 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप्स की शुरूआत कर रही है. ये अतिरिक्त ट्रिप्स दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक संपूर्ण कॉरिडोर पर परिचालित की जाएंगी.
यह पहल क्षेत्र में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बीच सार्वजनिक परिवहन को एक अधिक सतत आवागमन विकल्प के रूप में बढ़ावा देने और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने के प्रयासों के अनुरूप है.
हाल के दिनों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बढ़कर 'गंभीर' की श्रेणी में पहुंच गया है. दिल्ली में जहां 397 एक्यूआई के साथ स्थिति चिंताजनक है, वहीं नमो भारत कॉरिडोर के आस-पास के प्रमुख क्षेत्रों जैसे गाजियाबाद और मेरठ में भी वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में बनी हुई है. वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) का दूसरा चरण लागू किया गया है.
दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू किए गए उपायों के तहत 1 नवंबर से कुछ श्रेणियों के वाहनों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैंऐसे में सुविधाजनक, विश्वसनीय और पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन विकल्पों की आवश्यकता और भी बढ़ गई है. नमो भारत की अतिरिक्त ट्रेन सेवाएं यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन अपनाने और निजी वाहनों के बजाए इससे यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी.
फिलहाल, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं. दिवाली से पहले ही एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के करीब पहुंच गया है. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण स्तर में और इजाफा हो सकता है.
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