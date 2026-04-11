ETV Bharat / state

काशी घूम रहे दो युवक किडनैप, मोबाइल पर मोटी रकम की डिमांड, पुलिस ने ऐसे दबोचे अपहरणकर्ता

झारखंड और बिहार के तीन शातिर आरोपी गिरफ्तार, लग्जरी कार भी बरामद की.

2 youths touring kashi kidnapped ransom demanded via mobile police apprehend kidnappers
काशी घूम रहे दो युवक किडनैप. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 9:55 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: बस्ती पुलिस ने एक हाई-प्रोफाइल किडनैपिंग केस का खुलासा किया है. वाराणसी से दो युवकों को सकुशल बरामद करते हुए पुलिस ने झारखंड और बिहार के तीन शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. यह पूरी कार्रवाई लालगंज पुलिस और वाराणसी पुलिस के संयुक्त सर्च ऑपरेशन में अंजाम दी गई है. बदमाशों के पास से लग्जरी कार और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं.


काशी घूमने गए थे दोनों युवक: पुलिस के अनुसार बस्ती जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के कोहरसा निवासी अनय उपाध्याय (19) साथी राहुल उपाध्याय (17) के साथ 8 अप्रैल को वाराणसी घूमने निकले थे. 9 अप्रैल को अचानक अनय के फोन से परिजनों को कॉल आई, जिसमें बताया गया कि दोनों युवकों को बंधक बना लिया गया है. परिजनों से मोटी रकम की मांग की गई और धमकी दी गई कि अगर पुलिस को सूचना दी तो अंजाम बुरा होगा.


पुलिस ने दर्ज किया था मुकदमा: डीएसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि ​पीड़ित पिता मनोज कुमार उपाध्याय की तहरीर पर बस्ती पुलिस ने तत्काल धारा 140(2) BNS के तहत मुकदमा दर्ज किया था. मामला गंभीर देखते हुए बस्ती पुलिस की एक विशेष टीम वाराणसी के लिए रवाना की गई. ​वाराणसी पुलिस के समन्वय से CCTV कैमरों की मॉनिटरिंग और मोबाइल टावर लोकेशन को ट्रेस किया गया, सटीक इनपुट मिलते ही पुलिस ने वाराणसी के लालपुर पाण्डेपुर क्षेत्र स्थित डाइनिंग टेबल रेस्टोरेंट (गोइठहां चौराहा) को चारों तरफ से घेर लिया. पुलिस की अचानक छापेमारी से किडनैपर्स को संभलने का मौका नहीं मिला और अनय व राहुल को सुरक्षित बचा लिया गया.


कहां के रहने वाले हैं किडनैपर्स: डीएसपी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पहचान शरीयत उल्ला (झारखंड), जसवंत सिंह (बक्सर, बिहार) और अभिजीत सिंह (कैमूर, बिहार) के रूप में हुई है. यह गिरोह लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल कर युवाओं को निशाना बनाता था. पुलिस अब इस गिरोह के पिछले आपराधिक इतिहास और इनके स्थानीय संपर्कों की पड़ताल कर रही है. उनके पास से 1 सफेद कार और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए है. ​अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें सक्रिय हो गई थीं. वाराणसी पुलिस के साथ बेहतर समन्वय और तकनीकी इनपुट के कारण हम दोनों युवकों को बिना किसी नुकसान के बचाने में सफल रहे.
आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही की जा रही है. वही अपहृत युवकों के पिता ने यूपी पुलिस और सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हुए कहा आज उनका बेटा सिर्फ सरकार के त्वरित एक्शन की वजह से जिंदा है.

ये भी पढ़ेंः गोद में बच्चा लेकर लखनऊ हाईकोर्ट की छत पर चढ़ी महिला, बोली- सुसाइड कर लूंगी, सिर्फ तारीख मिल रही

TAGGED:

KASHI POLICE
KASHI NEWS
काशी पुलिस
काशी किडनैपिंग
KASHI 2 YOUTHS KIDNAPPED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.