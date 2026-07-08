पीलीभीत में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, 2 युवकों की मौत
आरोपी चालक मौके से फरार, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 8, 2026 at 1:38 PM IST
पीलीभीत: न्यूरिया थाना क्षेत्र में एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी वाहन चालक मौके से फरार हो गया.
जानकारी के अनुसार, न्यूरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सड़ा निवासी रंजीत सोनकर और अरविंद रात के समय किसी काम से न्यूरिया गए थे. देर रात दोनों बाइक पर सवार होकर वापस अपने गांव लौट रहे थे. इसी दौरान रास्ते में किसी अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. सुनसान रास्ता होने के कारण दुर्घटना के बाद दोनों काफी देर तक वहीं तड़पते रहे और मौके पर ही दम तोड़ दिया.
जब दोनों युवक देर रात तक अपने घर नहीं पहुंचे, तो परिजनों को चिंता हुई. स्वजन ने रात भर दोनों की काफी खोजबीन की और उनके परिचितों से भी संपर्क साधा, लेकिन रात में उनका कहीं कोई सुराग नहीं मिल सका. परिजन रात भर किसी अनहोनी की आशंका से परेशान रहे. बुधवार सुबह करीब 7 बजे राहगीरों ने सड़क के किनारे दोनों युवकों के शव और क्षतिग्रस्त बाइक पड़ी देखी. इसकी सूचना तुरंत गांव वालों और पुलिस को दी गई.
थाना अध्यक्ष दिगंबर सिंह ने बताया कि हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची. दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया है. अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है. तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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