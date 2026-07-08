ETV Bharat / state

पीलीभीत में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, 2 युवकों की मौत

पीलीभीत: न्यूरिया थाना क्षेत्र में एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी वाहन चालक मौके से फरार हो गया.

जानकारी के अनुसार, न्यूरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सड़ा निवासी रंजीत सोनकर और अरविंद रात के समय किसी काम से न्यूरिया गए थे. देर रात दोनों बाइक पर सवार होकर वापस अपने गांव लौट रहे थे. इसी दौरान रास्ते में किसी अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. सुनसान रास्ता होने के कारण दुर्घटना के बाद दोनों काफी देर तक वहीं तड़पते रहे और मौके पर ही दम तोड़ दिया.