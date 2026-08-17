कानपुर में सावन के तीसरे सोमवार को गंगा नदी में नहाने गए 2 युवक डूबे, SDRF की खोज जारी
सुरक्षा घेरा लांघकर गहरे पानी में उतरे, वीडियो बना रहा भाई मचाने लगा शोर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 12:40 PM IST
कानपुर: सावन के तीसरे सोमवार पर तड़के गंगा स्नान करने गए 2 मौसेरे भाई नदी के तेज बहाव में डूब गए. तट पर सुरक्षा के लिए बांधी गई चेतावनी रस्सी को पार कर गहरे पानी में जाने के कारण हादसा हुआ. साथ आया तीसरा भाई किनारे से मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन दोनों को अचानक पानी में गायब होते देख उसने चीख-पुकार मचाना शुरू कर दिया. फिलहाल जल पुलिस, स्थानीय गोताखोर और SDRF की संयुक्त टीम तेज बहाव की चुनौतियों के बीच दोनों की खोजबीन में जुटी हुई है.
घटना बिठूर के गुदारा गंगा घाट पर सुबह लगभग 5 बजे हुई. सचेंडी थाना क्षेत्र के चकरपुर मंडी निवासी अभिषेक सोनकर अपने चचेरे भाई आशिक सोनकर (16) और मौसेरे भाई सतीश सोनकर (18) के साथ करीब 3 बजे एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर घाट पहुंचे.
स्नान के दौरान सुरक्षा घेरा लांघते ही आशिक और सतीश गहरे पानी की चपेट में आकर बहने लगे. किनारे पर मौजूद अभिषेक और अन्य प्रत्यक्षदर्शियों के शोर मचाने पर स्थानीय गोताखोरों ने तुरंत गंगा में छलांग लगाई, परंतु पानी का बहाव तेज होने के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका.
सावन पर्व के मद्देनजर घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, यहां तक कि घटना से कुछ ही देर पहले डीसीपी वेस्ट एसएम कासिम आबिदी ने स्वयं व्यवस्थाओं का जायजा लिया था.
बिठूर थाना प्रभारी अशोक कुमार सरोज ने बताया कि दोनों युवक चेतावनी रस्सी को पार कर गहरे पानी में स्नान करने चले गए थे और उसी दौरान डूब गए. जल पुलिस और गोताखोरों की टीम लगातार दोनों की तलाश कर रही है, हालांकि पानी के तेज बहाव के कारण सर्च ऑपरेशन में काफी परेशानी आ रही है.
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