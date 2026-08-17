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कानपुर में सावन के तीसरे सोमवार को गंगा नदी में नहाने गए 2 युवक डूबे, SDRF की खोज जारी

कानपुर: सावन के तीसरे सोमवार पर तड़के गंगा स्नान करने गए 2 मौसेरे भाई नदी के तेज बहाव में डूब गए. तट पर सुरक्षा के लिए बांधी गई चेतावनी रस्सी को पार कर गहरे पानी में जाने के कारण हादसा हुआ. साथ आया तीसरा भाई किनारे से मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन दोनों को अचानक पानी में गायब होते देख उसने चीख-पुकार मचाना शुरू कर दिया. फिलहाल जल पुलिस, स्थानीय गोताखोर और SDRF की संयुक्त टीम तेज बहाव की चुनौतियों के बीच दोनों की खोजबीन में जुटी हुई है.

घटना बिठूर के गुदारा गंगा घाट पर सुबह लगभग 5 बजे हुई. सचेंडी थाना क्षेत्र के चकरपुर मंडी निवासी अभिषेक सोनकर अपने चचेरे भाई आशिक सोनकर (16) और मौसेरे भाई सतीश सोनकर (18) के साथ करीब 3 बजे एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर घाट पहुंचे.

स्नान के दौरान सुरक्षा घेरा लांघते ही आशिक और सतीश गहरे पानी की चपेट में आकर बहने लगे. किनारे पर मौजूद अभिषेक और अन्य प्रत्यक्षदर्शियों के शोर मचाने पर स्थानीय गोताखोरों ने तुरंत गंगा में छलांग लगाई, परंतु पानी का बहाव तेज होने के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका.