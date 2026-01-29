फर्रुखाबाद में ट्रैक्टर-बाइक की भिड़ंत में 2 युवकों की मौत
पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, चालक मौके से फरार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 29, 2026 at 9:54 AM IST
फर्रुखाबाद: थाना अमृतपुर में ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को गंभीर हालत में सीएचसी राजेपुर ले जाया गया. वहां से दोनों को लोहिया अस्पताल में भेजा गया. वहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. पुलिस फरार चालक की तलाश कर रही है.
अमृतपुर थानाध्यक्ष मोनू ने बताया कि अमृतपुर कस्बा निवासी सत्यम अवस्थी (20) व शोभित (18) के साथ बाइक से आ रहा था. इसी दौरान बुधवार शाम बस अड्डे के निकट राजेपुर की तरफ से आ रहे ट्रैक्टर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी. इससे सत्यम और शोभित घायल हो गए. चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से भाग निकला. दोनों घायलों को गंभीर हालत में उपचार के लिए लोहिया अस्पताल ले जाया गया. लोहिया इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.
सूचना मिलने पर सत्यम और शोभित के परिजन पहुंचे. सभी का रो-रोकर बुरा हाल रहा. सत्यम परिवार का इकलौता बेटा था. वह बीए प्रथम वर्ष का छात्र था. वहीं, शोभित 11वीं का छात्र था. थानाध्यक्ष मोनू ने बताया कि सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई. ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया. चालक मौके से फरार हो गया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
