ETV Bharat / state

श्मशान में तंत्र विद्या के लिए बच्ची की अस्थियों से छेड़छाड़ करते दो युवक पकड़े, किया पुलिस के हवाले

महेश नगर थाना ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर में श्मशान घाट में तंत्र विद्या के लिए एक बच्ची की अस्थियों के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि महेश नगर थाना इलाके में स्थित श्मशान घाट में दो युवक एक बच्ची की अस्थियों के साथ छेड़छाड़ करके तंत्र विद्या कर रहे थे. लोगों ने दोनों युवकों को पकड़कर पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया. पूछने पर युवकों ने बताया कि यूट्यूब पर देखकर तंत्र विद्या से बीमार रिश्तेदार का इलाज करने के लिए पूजा कर रहे थे. मामले की जांच कर रहे महेश नगर थाने के हेड कांस्टेबल धर्मवीर सिंह के मुताबिक पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उनकी 15 साल की बेटी का अस्पताल में इलाज चल रहा था. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. इसके बाद गुरुवार को महेश नगर थाना इलाके के सोडाला रामनगर विस्तार स्थित श्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया था. अगले दिन शुक्रवार सुबह करीब 11:45 बजे दो युवक श्मशान घाट में बच्ची की अस्थियों के साथ छेड़छाड़ करके तांत्रिक विद्या करने दिखे. पढ़ें: श्मशान घाट पर तंत्र विद्या करने का आरोप, अस्थियां हुईं गायब