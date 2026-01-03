ETV Bharat / state

श्मशान में तंत्र विद्या के लिए बच्ची की अस्थियों से छेड़छाड़ करते दो युवक पकड़े, किया पुलिस के हवाले

आरोपियों का कहना है कि उनके एक रिश्तेदार को इलाज से फायदा नहीं हो रहा था. इसलिए तंत्र विद्या का सहारा लिया.

Mahesh Nagar Police Station
महेश नगर थाना (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 3, 2026 at 7:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजधानी जयपुर में श्मशान घाट में तंत्र विद्या के लिए एक बच्ची की अस्थियों के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि महेश नगर थाना इलाके में स्थित श्मशान घाट में दो युवक एक बच्ची की अस्थियों के साथ छेड़छाड़ करके तंत्र विद्या कर रहे थे. लोगों ने दोनों युवकों को पकड़कर पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया. पूछने पर युवकों ने बताया कि यूट्यूब पर देखकर तंत्र विद्या से बीमार रिश्तेदार का इलाज करने के लिए पूजा कर रहे थे.

मामले की जांच कर रहे महेश नगर थाने के हेड कांस्टेबल धर्मवीर सिंह के मुताबिक पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उनकी 15 साल की बेटी का अस्पताल में इलाज चल रहा था. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. इसके बाद गुरुवार को महेश नगर थाना इलाके के सोडाला रामनगर विस्तार स्थित श्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया था. अगले दिन शुक्रवार सुबह करीब 11:45 बजे दो युवक श्मशान घाट में बच्ची की अस्थियों के साथ छेड़छाड़ करके तांत्रिक विद्या करने दिखे.

पढ़ें: श्मशान घाट पर तंत्र विद्या करने का आरोप, अस्थियां हुईं गायब

उन्होंने बताया कि श्मशान घाट में मौजूद लोगों ने युवकों की हरकत को देखकर पकड़ लिया. आरोपियों ने खुद को मृतक बच्ची का अंतिम संस्कार करके गए परिजन होना बताया. युवकों की अजीब हरकत देखकर लोगों को संदेह हुआ, तो उन्होंने मृतक बच्ची का अंतिम संस्कार करके गए हुए परिजनों को सूचना दी. परिजन और रिश्तेदार श्मशान घाट पहुंचे. युवकों का राज खुलने पर लोगों को गुस्सा आया और दोनों युवकों की पिटाई कर दी. इसके बाद पूछने पर दोनों आरोपियों ने बताया कि बीमार रिश्तेदार के इलाज के लिए तंत्र विद्या करने शमशान घाट में आए थे. इस पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी.

पढ़ें: अस्पताल में तांत्रिक क्रिया! 20 साल पहले मर चुके शख्स की आत्मा लेने आए थे परिजन - superstition in hospital

सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों सुरेश कुमार और शांति कुमार को पकड़ लिया. मृतक बच्ची के परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया. आरोपियों ने बताया कि किसी बीमार रिश्तेदार के इलाज के लिए तंत्र विद्या करने के लिए शमशान घाट में आए थे। करीब 6 महीने से रिश्तेदार बीमार चल रहा है. अस्पताल में भी काफी समय से इलाज करवाने पर भी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी. इसके बाद आरोपियों ने यूट्यूब पर देख कर तंत्र विद्या से इलाज करने का सोचा. शमशान घाट में पहुंचकर तंत्र विद्या के लिए इस तरह की हरकत कर रहे थे.

TAGGED:

2 YOUTH CAUGHT AT CREMATORIUM
TANTRA VIDYA IN THE CREMATORIUM
2 YOUTHS ARRESTED IN JAIPUR
YOUTH BEATEN IN CREMATORIUM
TAMPERING WITH THE BONES OF A CHILD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.