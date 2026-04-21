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हमीरपुर में धर्मांतरण और शादी का दबाव: दो युवकों ने किशोरी को किया अगवा, पुलिस ने चंगुल से छुड़ाया,दोनों गिरफ़्तार

मंगरौठ मोड़ से बरामद हुई पीड़िता, मेडिकल के लिए भेजा गया.

2 youths arrested in hamirpur for fleeing with minor allegations of religious conversion.
हमीरपुर में नाबालिग को लेकर भागे दो युवक गिरफ्तार. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 9:59 AM IST

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Updated : April 21, 2026 at 11:44 AM IST

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हमीरपुर: चिकासी थाना क्षेत्र में नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने, दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है. सोमवार को पुलिस ने पीड़िता को मंगरौठ मोड़ से बरामद कर मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा.

थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति की सूचना पर 18 अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. सूचना में बताया था कि आरोपी इमरान उर्फ सिप्टेन (27) व रिहान (18) निवासी नूरपुर थाना अमरिया जनपद पीलीभीत क्षेत्र में हार्वेस्टर मशीन चलाने का काम करते थे. इसी दौरान पीड़िता के पिता के नलकूप पर उनका आना-जाना हुआ, जहां किशोरी से उनकी जान-पहचान हो गई.


आरोप है कि दोनों आरोपियों ने किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए. विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान के आधार पर मुकदमे में दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने की धाराएं बढ़ाई गईं. पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसे धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बनाया.


सोमवार को चिकासी पुलिस ने दोनों आरोपियों को मंगरौठ मोड़ से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बताया कि पीड़िता को सकुशल बरामद कर मेडिकल के लिए भेजा गया है. गिरफ्तार करने वाली टीम में उपनिरीक्षक भुलईराम यादव, हेड कांस्टेबल दारा सिंह व महिला कांस्टेबल नेहा देवी शामिल रहीं.

क्षेत्राधिकारी सरीला शाहरुख खान ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया गया है. पीड़िता को बरामद कर मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है. उन्होंने बताया कि मामले में पीड़िता के बयान अहम होंगे, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि पीड़िता और आरोपियों के बीच पूर्व से जान-पहचान थी. धर्म परिवर्तन से जुड़े एंगल की भी जांच की जा रही है और प्रकरण में लागू अधिनियमों के तहत विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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Last Updated : April 21, 2026 at 11:44 AM IST

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