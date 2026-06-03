सेवर जेल में मोबाइल और तंबाकू फेंकते दो युवक गिरफ्तार, एक फरार, मिलीभगत के शक में हेड कांस्टेबल सस्पेंड
जेल प्रशासन की आंतरिक जांच में एक हेड कांस्टेबल रमेश मीणा की भूमिका संदिग्ध पाई गई. उसे निलंबित कर दिया गया.
Published : June 3, 2026 at 10:33 PM IST
भरतपुर: केंद्रीय कारागार सेवर में मंगलवार-बुधवार रात की दरम्यान जेल की सुरक्षा व्यवस्था को भेदने की कोशिश का मामला सामने आया है. जेल के बाहर से मोबाइल फोन और तंबाकू के पैकेट जेल परिसर में फेंकते हुए दो युवकों को आरएसी जवानों ने रंगे हाथों पकड़ लिया, जबकि उनका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए जेल प्रशासन ने तत्काल जांच शुरू की और प्रारंभिक जांच में आरोपियों से मिलीभगत के संदेह में एक हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया. वहीं मामले को लेकर सेवर थाने में मामला दर्ज कराया है.
जेल अधीक्षक परमजीत ने बताया कि मंगलवार और बुधवार की दरम्यानी रात करीब 2:30 बजे जेल परिसर के बाहरी हिस्से में संदिग्ध गतिविधि दिखाई दी. ड्यूटी पर तैनात आरएसी जवानों ने सतर्कता दिखाते हुए मौके पर कार्रवाई की. इस दौरान तीन युवक जेल की दीवार के ऊपर से सामान अंदर फेंक रहे थे. जवानों ने घेराबंदी कर दो युवकों को पकड़ लिया, जबकि तीसरा आरोपी मौके से भाग निकला. तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से जेल में फेंके जाने वाले मोबाइल फोन और तंबाकू के पैकेट बरामद किए गए. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपियों का उद्देश्य जेल के भीतर बंद कैदियों तक यह प्रतिबंधित सामान पहुंचाना था. जेल प्रशासन ने बरामद सामान को जब्त कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.
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घटना के बाद जेल प्रशासन ने आंतरिक स्तर पर जांच कराई. जांच के दौरान एक हेड कांस्टेबल रमेश मीणा की भूमिका संदिग्ध पाई गई. प्रारंभिक तथ्यों में आरोपियों से उसकी संभावित मिलीभगत की जानकारी सामने आने पर विभागीय कार्रवाई करते हुए उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया. हालांकि अधिकारियों का कहना है कि अभी जांच प्रारंभिक चरण में है और सभी तथ्यों की गहन पड़ताल की जा रही है.
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जेल अधीक्षक परमजीत ने बताया कि यदि जांच में किसी भी कर्मचारी की संलिप्तता सामने आती है, तो उसके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी. जेल की सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा. इस संबंध में जेल अधिकारियों की ओर से सेवर थाना पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है. पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है तथा फरार आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपियों का जेल के अंदर किन कैदियों से संपर्क था और प्रतिबंधित सामान पहुंचाने के पीछे कौन लोग शामिल थे. घटना के बाद केंद्रीय कारागार सेवर की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा शुरू कर दी गई है. जेल परिसर के आसपास निगरानी बढ़ा दी गई है तथा रात के समय सुरक्षा इंतजाम और कड़े किए गए हैं.