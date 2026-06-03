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सेवर जेल में मोबाइल और तंबाकू फेंकते दो युवक गिरफ्तार, एक फरार, मिलीभगत के शक में हेड कांस्टेबल सस्पेंड

केंद्रीय कारागार सेवर ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: केंद्रीय कारागार सेवर में मंगलवार-बुधवार रात की दरम्यान जेल की सुरक्षा व्यवस्था को भेदने की कोशिश का मामला सामने आया है. जेल के बाहर से मोबाइल फोन और तंबाकू के पैकेट जेल परिसर में फेंकते हुए दो युवकों को आरएसी जवानों ने रंगे हाथों पकड़ लिया, जबकि उनका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए जेल प्रशासन ने तत्काल जांच शुरू की और प्रारंभिक जांच में आरोपियों से मिलीभगत के संदेह में एक हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया. वहीं मामले को लेकर सेवर थाने में मामला दर्ज कराया है. जेल अधीक्षक परमजीत ने बताया कि मंगलवार और बुधवार की दरम्यानी रात करीब 2:30 बजे जेल परिसर के बाहरी हिस्से में संदिग्ध गतिविधि दिखाई दी. ड्यूटी पर तैनात आरएसी जवानों ने सतर्कता दिखाते हुए मौके पर कार्रवाई की. इस दौरान तीन युवक जेल की दीवार के ऊपर से सामान अंदर फेंक रहे थे. जवानों ने घेराबंदी कर दो युवकों को पकड़ लिया, जबकि तीसरा आरोपी मौके से भाग निकला. तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से जेल में फेंके जाने वाले मोबाइल फोन और तंबाकू के पैकेट बरामद किए गए. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपियों का उद्देश्य जेल के भीतर बंद कैदियों तक यह प्रतिबंधित सामान पहुंचाना था. जेल प्रशासन ने बरामद सामान को जब्त कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. पढ़ें: जेल में पहुंचाए मोबाइल, चार्जर, सिम और तंबाकू, दो जेलकर्मी बर्खास्त, एक निलंबित