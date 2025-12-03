मंदिर के गर्भ गृह में 2 युवकों ने किया पेशाब; फूट-फूटकर रोया पुजारी, कहा- मुझे 500 गालियां दीं, उनके पिता UP पुलिस में दरोगा
कानपुर के भूतेश्वर महादेव मंदिर का मामला, पुलिस ने विशेष समुदाय के दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार, हिंदूवादी नेता बोले-आंदोलन होगा.
कानपुर : विशेष समुदाय के 2 युवकों पर मंदिर के गर्भ गृह में पेशाब करने का आरोप लगा है. दोनों बिना जूता उतारे अंदर पहुंच गए. टोकने पर मंदिर के ट्रस्टी समेत अन्य से भिड़ गए. उनके साथ हाथापाई की. उनकी इस हरकत से पुजारी रो पड़ा. दोनों आरोपियों के पिता यूपी पुलिस में दरोगा बताए जा रहे हैं. फिलहाल पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है.
मामला रेउना थाना क्षेत्र के बिछीपुर स्थित शिवहरि धाम के भूतेश्वर महादेव मंदिर का है. घटना सोमवार की है. मंदिर के ट्रस्टी की ओर से मामले की जानकारी बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को दी गई. इसके बाद तमाम कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया. आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की.
बाइक से पहुंचे थे दोनों आरोपी : मंदिर के ट्रस्टी शिवकुमार द्विवेदी और कार्यकर्ताओं ने घाटमपुर एसीपी कृष्णकांत यादव को एक शिकायती पत्र दिया. इसमें आरोप लगाया कि सोमवार की दोपहर बाइक सवार 2 युवक मंदिर में पहुंचे. वे बिना जूते उतारे ही गर्भ गृह में पहुंच गए. वहां दोनों युवकों ने पेशाब किया. वहां मौजूद लोगों ने विरोध किया तो वे उनसे भिड़ गए. गालियां भी दीं.
आरोप है कि युवकों ने मंदिर के ट्रस्टी (पुजारी) शिवकुमार द्विवेदी के साथ अभद्रता भी की. एसीपी कृष्णकांत यादव ने बताया कि वह खुद मौके पर पहुंचे थे. तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पूरे मामले की जांच कराई जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी.
'दरोगा पिता के सामने भी आरोपी देते रहे गालियां' : वहीं मीडिया के सामने युवकों की करतूत बताते समय पुजारी शिव कुमार फूट-फूटकर रोने लगे. कहा कि 'दोनों युवकों ने ऐसी-ऐसी हरकत की कि हम बता नहीं सकते. दोनों युवक मंदिर के ऊपर चढ़े. वहां फोटो शूट किया. गर्भ गृह में पेशाब किया. विरोध करने पर 500 गालियां दीं. उनका पिता दरोगा है. दोनों युवकों ने मंदिर से ही पिता को फोन भी किया. कहा कि फोटो नहीं खींचने देते हैं, पिता पहुंचे तो उनके सामने भी दोनों ने गालियां दीं. वह खुद दोनों को नहीं रोक पाए'.
पुजारी बोले- हमारे ऊपर बनाया जा रहा दबाव : पुजारी ने आगे कहा कि 'प्रशासन तो हमारे साथ है लेकिन हमारा काम तो करे. हमारी बहुत बेइज्जती हुई. मंदिर के कर्मचारी भाग रहे हैं. कर्मचारी रोक रहे थे दोनों युवकों को, यहां परिसर में स्कूल भी चलता है, इसलिए रोका तो जाएगा न. हमारे ऊपर अलग से दबाव बनाया जा रहा है कि दोनों को जाने दो. दरोगा भी यहीं पर हैं, हम किसको क्या बताएं. सब कह रहे मान जाओ, हम कैसे मान जाएं?.
कार्रवाई न हुई तो होगा आंदोलन : वहीं इस मामले में बजरंग दल के जिला संयोजक शुभम शौर्य अग्निहोत्री और हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक राकेश अवस्थी ने एसीपी को पत्र सौंपा. दोनों ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की. राकेश अवस्थी ने कहा कि ऐसे कृत्य करने वालों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए. आरोपियों के दरोगा पिता पुजारी को धमकी दे रहे हैं. अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे.
