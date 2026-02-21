ETV Bharat / state

2 साल बनाम 5 साल: दो साल के प्रतिवेदन पर विपक्ष की आपत्ति, सदन में हंगामा, कार्यवाही दूसरी बार स्थगित

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में शनिवार को 2 साल बनाम 5 साल पर चर्चा के बीच सत्ता पक्ष की ओर से 2 साल के कामकाज का प्रतिवेदन सदन में पेश करने और उस पर चर्चा करने को लेकर विपक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई. विपक्ष ने सरकार से 2 साल बनाम 5 साल पर ही चर्चा करने की मांग की. इसे लेकर सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर सदन से भगाने के आरोप लगाए. इस दौरान पक्ष–विपक्ष की तरफ से सदन में शोर–शराबा और हंगामा हुआ. विपक्ष के सदस्यों ने वेल में आकर नारेबाजी की. इसी बीच विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी. इसके बाद सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई, तो सभापति ने सदन की कार्यवाही दूसरी बार आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी. 'यह परिपाटी गलत': इससे पहले 5 साल बनाम 2 साल की चर्चा के लिए स्पीकर ने पुकारा, तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि बात 5 साल बनाम 2 साल के कामकाज पर हुई थी. बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में भी यही तय हुआ था, तो फिर 2 साल के कामकाज का प्रतिवेदन क्यों सदन में लाया गया है? यह परिपाटी गलत है. इसलिए सरकार को दोबारा 2 साल बनाम 5 साल का प्रस्ताव लाकर उस पर चर्चा करनी चाहिए. संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा हैए वो सही नहीं है. मुख्यमंत्री ने बहस की चुनौती स्वीकार करते हुए तब भी ये प्रतिवेदन सदन की पटल पर रखा था और उसी के अनुरूप विधानसभा सचिवालय ने इसे तैयार किया है और यही सब सदस्यों को भेजा गया है. इसलिए नेता प्रतिपक्ष की आपत्तियों को खारिज किया जाए. पढ़ें: 2 साल बनाम 5 साल पर विधानसभा में आज सीधी बहस, सीएम भजनलाल देंगे जवाब डोटासरा ने दिया भाषण का हवाला: कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो भाषण दिया था. उसके पेज नंबर 27 पर लिखा है कि राजस्थान की विधानसभा सबसे बड़ी पंचायत है और 8 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करती है. अगर मेरी सरकार के दो कार्यकाल और पूर्ववर्ती सरकार के 5 साल के कार्यकाल के विकास कार्यों पर बहस हो तो यह उचित है. मैं नेता प्रतिपक्ष की चुनौती को स्वीकार करता हूं कि 5 साल बनाम 2 साल के कामकाज पर बहस होनी चाहिए. पढ़ें: 2 साल बनाम 5 साल पर बोले गहलोत, 'हमारी सरकार जाते-जाते बची थी, मोदी-शाह के मंसूबों को ध्वस्त किया था'