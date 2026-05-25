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बांदा रेलवे स्टेशन से 2 साल का बच्चा चोरी, पुलिस से घिरता देख मासूम को नहर में फेंका

मुंबई जाने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था परिवार.

बांदा में बच्चा चुराने का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में.
बांदा में बच्चा चुराने का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 25, 2026 at 1:18 PM IST

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बांदा: रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 से एक युवक ने 2 साल के बच्चे को चुरा लिया. कुछ देर बाद परिजनों को जानकारी हुई तो खोजबीन की और फिर नाकाम होने पर पुलिस को सूचना दी. रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों में बच्चे को चुराए जाने की घटना कैद हो गई. घटना के 5 घंटे के भीतर ही पुलिस ने आरोपी का पता लगा लिया. पुलिस से खुद को घिरता देख आरोपी बच्चे को नहर में फेंक भागने लगा, हालांकि पुलिस ने घेरेबंदी कर उसे दबोच लिया. बांदा शहर की ही रहने वाली महिला परिवार के लोगों के साथ मुंबई जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रही थी, तभी यह घटना हुई.

अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज. (Video Credit; ETV Bharat)

पुलिस के मुताबिक, रविवार की शाम लगभग 5.30 बजे बांदा शहर की आरती अपने भाई व परिवार के अन्य कुछ सदस्यों के साथ अपने 2 साल के बच्चे को लेकर मुंबई जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रही थी. परिवार के लोग आपस में बातचीत में व्यस्त थे, इसी बीच दो साल का बेटा शिवांश अचानक गायब हो गया. आरती ने जब परिजनों से बच्चे के बारे में पूछा तो सब हैरान हो गए. किसी को पता नहीं चला कि बच्चा अचानक कहां चला गया. इसके बाद परेशान परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. जिसके बाद सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई. इसमें दिखा कि एक अज्ञात व्यक्ति ने बच्चे को चुरा लिया है.

अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बताया है कि रात लगभग 8 बजे डायल 112 को यह जानकारी मिली कि दो साल के बच्चे को रेलवे स्टेशन से किसी व्यक्ति ने चुरा लिया है. जिसके बाद तत्काल शहर कोतवाली की पुलिस, आरपीएफ व जीआरपी की पुलिस बच्चे की तलाश में जुट गई. देहात कोतवाली क्षेत्र के महोखर गांव के पास पुलिस गश्त पर थी. इसी दौरान आरोपी को पुलिस ने देख लिया. पुलिस से घिरता देख आरोपी ने बच्चे को नहर में फेंक दिया और भागने लगा. पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया. बच्चे को भी सकुशल बरामद कर लिया गया. आरोपी का नाम किशन है, जो तिंदवारी थाना क्षेत्र के लोहारी गांव के रहने वाला है.

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