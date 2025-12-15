खेल-खेल में 2 साल के बच्चे ने पी लिया तेजाब; लखनऊ KGMU में इलाज के दौरान मौत
खेलते-खेलते बच्चा बाथरूम में चला गया और वहां रखा तेजाब पी लिया. तेजाब पीते ही बच्चे की हालत बिगड़ गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 15, 2025 at 1:55 PM IST
लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ के मड़ियांव थाना क्षेत्र स्थित भरत नगर इलाके में शनिवार शाम खेलते समय एक 2 साल के बच्चे ने बाथरूम में रखा तेजाब पी लिया. इससे उसकी हालत बिगड़ गई. इस पर परिवार वाले बच्चे को केजीएमयू ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी रविवार को मौत हो गई.
बच्चे के पिता जय नारायण कश्यप लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने बताया कि वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भरतनगर में रहते हैं. शनिवार शाम को उनका दो वर्षीय बेटा घर के आंगन में खेल रहा था. खेलते-खेलते वह बाथरूम में चला गया, जहां रखा हुआ तेजाब उसने पी लिया. तेजाब पीते ही बच्चे की हालत बिगड़ गई.
परिजनों और पड़ोसियों ने तत्काल बच्चे को केजीएमयू के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया. डॉक्टरों ने बच्चे को बचाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया. मड़ियांव इंस्पेक्टर शिवानन्द मिश्रा ने बताया कि 2 साल का बच्चे ने बाथरूम में रखा तेजाब गलती से पी लिया.
तेजाब पीते ही बच्चे की हालत गंभीर रूप से बिगड़ गई. बच्चे को तत्काल इलाज के लिए केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने इस मामले को एक दुर्घटना बताया है. भरत नगर इलाके में इस दर्दनाक हादसे के चलते शोक का माहौल है.
