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सड़क हादसे में 2 साल के मासूम की मौत, कवर्धा में सड़क किनारे पिकअप ने मारी टक्कर

पिकअप वाहन जब्त कर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस, लोगों ने की तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम लगाने की मांग

road accident Kawardha
सड़क हादसे में 2 साल के मासूम की मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 15, 2026 at 3:21 PM IST

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कवर्धा. जिले में तेज रफ्तार का कहर लगातार देखने को मिल रहा है. एक बार फिर सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं. तेज रफ्तार पिकअप वाहन की चपेट में आने से 2 वर्षीय मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है.

गांव में सड़क किनारे बैठा था बच्चा

मामला बोडला थाना क्षेत्र के ग्राम मांदीभाट का है. जानकारी के अनुसार, पिकअप वाहन बोडला की ओर जा रहा था. इसी दौरान गांव में सड़क किनारे मौजूद 2 साल का कृष्णा धुर्वे अचानक वाहन की चपेट में आ गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया.

road accident Kawardha
कवर्धा में सड़क किनारे पिकअप ने मारी टक्कर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अस्पताल ले जाने से पहले मौत

घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बच्चे को अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. मासूम की मौत की खबर मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. गांव में शोक का माहौल है. घटना की सूचना मिलने के बाद बोडला पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है.

आरोपी की तलाश

पुलिस ने हादसे में शामिल पिकअप वाहन को जब्त कर लिया है. हालांकि दुर्घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

लोगों ने बताया लापरवाही

ग्रामीणों ने तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम लगाने की मांग की है. गांव के लोगों का कहना है कि गांवों से गुजरने वाले वाहन चालक लापरवाही पूर्वक तेज गति से वाहन चलाते हैं. इसके चलते लगातार हादसे हो रहे हैं.

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