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गोरखपुर: तेज रफ्तार ऑटो ने 2 साल के बच्चे को कुचला, बच्ची का हाथ टूटा

गोरखपुर: जिले के उरुवां थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ऑटो ने सड़क किनारे खड़े 2 साल के बच्चे को टक्कर मारने के बाद 4 माह की बच्ची को भी चपेट में ले लिया. गंभीर रूप से घायल दोनों बच्चों को लेकर परिजन अस्पताल भागे. यहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया. हादसे के बाद ऑटो चालक वाहन के साथ फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश कर रही है.

उरुवां थाना क्षेत्र के पिपरा पांडेय निवासी विनय पांडेय नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं. दो दिन पहले वह घर अवकाश लेकर आए थे. गुरुवार को वह पत्नी श्वेता को डॉक्टर को दिखाने के लिए गोरखपुर जाने वाले थे. उनके साथ 2 साल का बेटा देवांश भी था. विनय की बहन पुनीता भी अपनी चार माह की बेटी तृषा के साथ मौजूद थी. परिवार के सभी लोग घर के बाहर सड़क किनारे खड़े होकर कार में बैठने की तैयारी कर रहे थे.

उसी दरम्यान तेज रफ़्तार ऑटो ठोकर मारते हुए निकल गया. जिसमें देवांश गंभीर रूप से घायल हो गया. देवांश की मौत हो गई जबकि तृषा के हाथ में फैक्चर हो गया. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. हादसे की सूचना पाकर उरुवा थानाध्यक्ष श्यामदेव चौधरी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. फरार ऑटो चालक की तलाश की जा रही है.