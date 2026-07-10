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राजाखेड़ा में तीन जगह फायरिंग करने वाले दो इनामी बदमाश गिरफ्तार, दबिश के दौरान टीले से गिरकर हुए घायल

धौलपुर: पुलिस ने राजाखेड़ा कस्बे में दिनदहाड़े तीन स्थानों पर फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक अवैध .315 बोर का तमंचा, पांच जिंदा कारतूस और वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद की है. पुलिस की घेराबंदी से बचने के प्रयास में दोनों आरोपी मिट्टी के टीले से कूद गए, जिससे वे घायल हो गए.

पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि गत 6 जुलाई को राजाखेड़ा कस्बे में बाइक सवार तीन बदमाशों ने तीन अलग-अलग स्थानों पर फायरिंग कर क्षेत्र में दहशत फैला दी थी. घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया. उन्होंने बताया कि पुलिस की लगातार दबिश के चलते आरोपी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में ठिकाने बदलकर फरार हो रहे थे. इसी बीच सूचना मिली कि आरोपी राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के बसई घीयाराम से आगे अंधियारी के बीहड़ों में छिपे हुए हैं. सूचना पर राजाखेड़ा थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इलाके की घेराबंदी की.

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पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे और मिट्टी के टीले से छलांग लगा दी, जिससे दोनों घायल हो गए. इसके बाद पुलिस ने उन्हें दबोच लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अभिषेक पुत्र रामकुमार निवासी जोनवर और सचिन पुत्र कमला निवासी मनसुख का पुरा, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है. दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था. इनके कब्जे से एक अवैध .315 बोर का तमंचा, पांच जिंदा कारतूस तथा वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई है. एसपी ने बताया कि दोनों आरोपी आदतन अपराधी हैं और इनके विरुद्ध पूर्व में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. वारदात में शामिल तीसरा आरोपी अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है.