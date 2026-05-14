2 वाहन चोर गिरफ्तार, 30 दुपहिया वाहन बरामद, इस वजह से ज्यादा चुराते थे रॉयल एनफील्ड बुलेट
पुलिस के अनुसार आरोपी चोरी के वाहनों को कम दाम में बेचकर नशा करते और अय्याशी में पैसे उड़ाते थे.
Published : May 14, 2026 at 7:53 PM IST
अजमेर: जिले में लगातार बढ़ रही वाहन चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के प्रयास में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पीसांगन थाना पुलिस ने 30 दुपहिया वाहन समेत दो जनों को गिरफ्तार किया है. बरामद दुपहिया वाहन में 11 रॉयल एनफील्ड बुलेट, 17 बाइक और 2 स्कूटी हैं. जिनकी बाजार कीमत 50 लाख रुपए है. पुलिस के हाथ आए आरोपियों में से एक मेड़ता सिटी थाने का हिस्ट्रीशीटर है.
अजमेर एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि पीसांगन के बुधवाडा निवासी राजू लाल जाट ने गत 2 मई को बाइक चोरी होने की शिकायत पीसांगन थाने में दर्ज करवाई गई थी. बाइक चोरी की वारदात को लेकर अनुसंधान शुरू किया गया. वारदात के तरीके के आधार पर पूर्व में चालानशुदा आरोपियों का डेटाबेस तैयार कर कई जगह पर दबिश दी गई. साथ ही चोरी गई बाइक की पड़ताल में क्षेत्र में लगे कई सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए. पड़ताल के दौरान ही सामने आया कि आरोपी बड़े ही शातिराना तरीके से वारदात को अंजाम देते थे.
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एसपी अग्रवाला ने बताया कि सूचना मिली कि दो संदिग्ध व्यक्ति मेड़ता सिटी में घूमते रहते हैं. सूचना के आधार पर दोनों ही संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. आरोपियों ने पीसांगन क्षेत्र में बाइक चोरी की वारदात कबूल कर ली. उसके बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट से रिमांड पर लिया गया. आरोपियों से गहन पूछताछ में 30 से अधिक वाहन चोरी की वारदातें सामने आई. चोरी के 30 दुपहिया वाहन भी बरामद कर लिए गए हैं. गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी पांचरोलिया निवासी सारुद्दीन मेड़ता सिटी थाने का हिस्ट्रीशीटर है. उसके खिलाफ जयपुर के मनोहरपुरा, पादुकला, मेड़तासिटी में 19 से अधिक आपराधिक मुकदमे हैं. उसका दूसरा साथी भी पांचरोलिया का रहने वाला लक्ष्मण राम मेघवाल है.
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आरोपियों ने यहां की थी वाहन चोरी की वारदातें:-
- पीसांगन थाना क्षेत्र से तीन बाइक
- अजमेर से पांच रॉयल एनफील्ड बुलेट, 10 बाइक
- पुष्कर से तीन रॉयल एनफील्ड, तीन बाइक
- जोधपुर से एक रॉयल एनफील्ड बुलेट
- नागौर जिले के डेगाना से दो बाइक
- जयपुर जिले से एक रॉयल एनफील्ड
- खाटू और नावां से दो बाइक
- मेड़ता के समीप चंपा खेड़ी से एक बाइक
- जोधपुर के भोपालगढ़ से एक बाइक
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इसलिए रॉयल एनफील्ड बुलेट चुराते थे ज्यादा: अग्रवाला ने बताया कि आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद वाहन को कम कीमत में बेच दिया करते थे. उन्होंने बताया कि चोरी किए वाहनों को आरोपी सुनसान जगह पर अलग-अलग रखा करते थे. कई बार चोरी के वाहनों को झाड़ियां के पीछे छुपाया करते थे. चोरी किए गए वाहन को अपने उपयोग में भी लिया करते थे. आरोपियों से पड़ताल में सामने आया कि चोरी की रॉयल एनफील्ड बुलेट की डिमांड ज्यादा रहती है. लिहाजा आरोपी रॉयल एनफील्ड बुलेट ज्यादा चुराने लगे थे. इससे उन्हें पैसे भी अच्छे मिलते थे. चोरी के वाहनों को कम दाम में बेचकर आरोपी नशा और अय्याशी में खर्च किया करते थे.