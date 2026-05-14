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2 वाहन चोर गिरफ्तार, 30 दुपहिया वाहन बरामद, इस वजह से ज्यादा चुराते थे रॉयल एनफील्ड बुलेट

अजमेर: जिले में लगातार बढ़ रही वाहन चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के प्रयास में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पीसांगन थाना पुलिस ने 30 दुपहिया वाहन समेत दो जनों को गिरफ्तार किया है. बरामद दुपहिया वाहन में 11 रॉयल एनफील्ड बुलेट, 17 बाइक और 2 स्कूटी हैं. जिनकी बाजार कीमत 50 लाख रुपए है. पुलिस के हाथ आए आरोपियों में से एक मेड़ता सिटी थाने का हिस्ट्रीशीटर है.

अजमेर एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि पीसांगन के बुधवाडा निवासी राजू लाल जाट ने गत 2 मई को बाइक चोरी होने की शिकायत पीसांगन थाने में दर्ज करवाई गई थी. बाइक चोरी की वारदात को लेकर अनुसंधान शुरू किया गया. वारदात के तरीके के आधार पर पूर्व में चालानशुदा आरोपियों का डेटाबेस तैयार कर कई जगह पर दबिश दी गई. साथ ही चोरी गई बाइक की पड़ताल में क्षेत्र में लगे कई सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए. पड़ताल के दौरान ही सामने आया कि आरोपी बड़े ही शातिराना तरीके से वारदात को अंजाम देते थे.

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एसपी अग्रवाला ने बताया कि सूचना मिली कि दो संदिग्ध व्यक्ति मेड़ता सिटी में घूमते रहते हैं. सूचना के आधार पर दोनों ही संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. आरोपियों ने पीसांगन क्षेत्र में बाइक चोरी की वारदात कबूल कर ली. उसके बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट से रिमांड पर लिया गया. आरोपियों से गहन पूछताछ में 30 से अधिक वाहन चोरी की वारदातें सामने आई. चोरी के 30 दुपहिया वाहन भी बरामद कर लिए गए हैं. गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी पांचरोलिया निवासी सारुद्दीन मेड़ता सिटी थाने का हिस्ट्रीशीटर है. उसके खिलाफ जयपुर के मनोहरपुरा, पादुकला, मेड़तासिटी में 19 से अधिक आपराधिक मुकदमे हैं. उसका दूसरा साथी भी पांचरोलिया का रहने वाला लक्ष्मण राम मेघवाल है.