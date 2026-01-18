ETV Bharat / state

MSP पर धान खरीदी में धांधली, 2 ट्रक पकड़े गये, जांच में 32 अन्य ट्रकों की भी खुली पोल, FIR दर्ज

बालाघाट: समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 1 दिसंबर से प्रारंभ हो गई है. इसके लिए खरीदी केन्द्रों की स्थापना के बाद पंजीकृत किसानों का स्लॉट बुक कर उनकी उपज की खरीदी के लिए पर्याप्त व्यवस्था बनाई गई है. लेकिन सरकार की इन योजनाओं पर पलीता लगाने के लिए दलाल और बिचौलिए खरीदी केन्द्रों में शुरुआती दिनों से ही डेरा जमाये बैठे हैं. जिसका पर्दाफाश करते हुए मंडला से धान भरकर परसवाड़ा स्थित खरीदी केंद्रों में खपाने की योजना बनाकर लाए गए 2 ट्रक पकड़े गए हैं.

जबलपुर से मंडला के लिए 2 ट्रकों में धान भरकर परिवहन की अनुमति ली गई थी. जिसके बाद मंडला से महाराष्ट्र के गोंदिया के लिए धान परिवहन की अनुमति ली गई. लेकिन धान से भरे ये दोनो ट्रक गोंदिया न पंहुचकर परसवाड़ा क्षेत्र के धान खरीदी केन्द्रों में धान को खपाने की फिराक में खड़े पाए गए, जिन्हें विभागीय अमले द्वारा धर दबोचा गया. इसके बाद परसवाड़ा पुलिस ने इस मामले में दोनों ट्रक ड्राईवर और बिचौलिये सहित मंडला के व्यापारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.

जांच में 32 अन्य ट्रकों के भी खुले पोल (ETV Bharat)

जांच में 32 अन्य ट्रकों की भी खुली पोल

इसके अलावा कार्रवाई के दौरान ट्रकों में भरे 599 क्विंटल धान को जब्त कर वेयर हाउस में रखवाया गया. साथ ही दोनों ट्रकों को परसवाड़ा थाने में खड़ा किया गया है. इस कार्रवाई के बाद जांच आगे बढ़ी तो फिर चौंकाने वाले मामले सामने आए. जिसमें पता चला कि जिले में अवैध रूप से इसी तरह 32 ट्रकों में भरकर लाये गये करीब 6163 क्विंटल धान खरीदी केन्द्रों में खपाये गये हैं.

जांच में 32 अन्य ट्रकों के भी खुले पोल (ETV Bharat)

ट्रक ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर (ETV Bharat)

ट्रेडर्स के मालिक सहित कई लोगों पर मामला दर्ज

बालाघाट के आपूर्ति अधिकारी आकाश श्रीवास्तव ने बताया कि "32 ट्रकों की अनुज्ञा गोंदिया के लिए जारी की गई थी. लेकिन ये ट्रक गोंदिया पहुंचने की बजाय कहीं और खड़े पाए गए. जिससे गड़बड़ी की आशंका हुई. इसकी जांच करते हुए मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है. जिसमें परसवाड़ा के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुरेष धोटे द्वारा परसवाडा थाने में ट्रक चालक आकाश यादव, बलराम यादव, ट्रेडर्स के मालिक कमल आहुजा, बिचैलिए राजेन्द्र राहांगडाले का नाम शामिल है."