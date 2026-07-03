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ब्रेड से लदी पिकअप चोरी कर भागे आरोपी, थोड़ी दूरी पर हुए हादसे का शिकार

ऊना: जिला मुख्यालय ऊना के साथ लगते अजनोली क्षेत्र से ब्रेड से लदी पिकअप चोरी कर भागे आरोपी थोड़ी देर बार ही हादसे का शिकार हो गए. चोरी के बाद तेज रफ्तार से पिकअप लेकर भाग रहे आरोपी थानाकलां के पास दुर्घटना का शिकार हो गए. थानाकलां के पास पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई की ओर जा गिरी. हादसे के बाद दोनों आरोपी पिकअप को वहीं पर छोड़कर फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में आरोपियों को धर दबोचा.

तेज रफ्तारी में चला रहे थे गाड़ी

डीएसपी ऊना अजय ठाकुर ने बताया कि अजनोली क्षेत्र से ब्रेड की सप्लाई के लिए खड़ी एक पिकअप अचानक गायब हो गई. पिकअप ऑनर ने काफी तलाश के बाद इसकी सूचना पुलिस को दी. शिकायत मिलते ही पुलिस ने जिलेभर में नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि पकड़े जाने के डर से आरोपी तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे. इसी दौरान थानाकलां के पास आरोपी गाड़ी पर से नियंत्रण खो बैठा और पिकअप सड़क से नीचे खाई की ओर जा गिरी.