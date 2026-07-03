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ब्रेड से लदी पिकअप चोरी कर भागे आरोपी, थोड़ी दूरी पर हुए हादसे का शिकार

पिकअप चुराकर भाग रहे थे आरोपी, थोड़ी दूर जाकर ही सड़क किनारे पिकअप हुई दुर्घटनाग्रस्त.

Una pickup accident Case
ऊना पिकअप दुर्घटना मामला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 4:42 PM IST

2 Min Read
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ऊना: जिला मुख्यालय ऊना के साथ लगते अजनोली क्षेत्र से ब्रेड से लदी पिकअप चोरी कर भागे आरोपी थोड़ी देर बार ही हादसे का शिकार हो गए. चोरी के बाद तेज रफ्तार से पिकअप लेकर भाग रहे आरोपी थानाकलां के पास दुर्घटना का शिकार हो गए. थानाकलां के पास पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई की ओर जा गिरी. हादसे के बाद दोनों आरोपी पिकअप को वहीं पर छोड़कर फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में आरोपियों को धर दबोचा.

तेज रफ्तारी में चला रहे थे गाड़ी

डीएसपी ऊना अजय ठाकुर ने बताया कि अजनोली क्षेत्र से ब्रेड की सप्लाई के लिए खड़ी एक पिकअप अचानक गायब हो गई. पिकअप ऑनर ने काफी तलाश के बाद इसकी सूचना पुलिस को दी. शिकायत मिलते ही पुलिस ने जिलेभर में नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि पकड़े जाने के डर से आरोपी तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे. इसी दौरान थानाकलां के पास आरोपी गाड़ी पर से नियंत्रण खो बैठा और पिकअप सड़क से नीचे खाई की ओर जा गिरी.

छपरोह क्षेत्र से दोनों आरोपी गिरफ्तार

वहीं, दुर्घटना के बाद दोनों आरोपी मौके से पैदल ही फरार हो गए. स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे खाई की ओर पिकअप को गिरा हुआ देखकर पुलिस को इसकी सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने पिकअप को कब्जे में लेकर आसपास के क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाया. लगातार की गई खोजबीन के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से करीब दो किलोमीटर दूर छपरोह क्षेत्र से दोनों आरोपियों को पकड़ लिया. आरोपियों की पहचान तलवीर सिंह और कृष्ण सिंह के तौर पर हुई है. दोनों आरोपी पंजाब के बरनाला जिले के रहने वाले हैं.

"पिकअप चोरी कर भागे दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. उनके आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे पहले भी इस तरह की वारदातों में शामिल रहे हैं या नहीं. पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है." - अजय ठाकुर, डीएसपी ऊना

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