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बांदा में केन नदी में 2 किशोरों की डूबकर मौत, घरवालों को बताए बिना घर से थे निकले

केन नदी में दो किशोर डूबे. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बांदा: जिले में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. केन नदी में नहाने गए दो किशोर गहरे पानी में चले गए और उनकी डूबकर मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से दोनों किशोरों के शवों को नदी से बाहर निकलवाया. बताया जा रहा है कि दोनों किशोर अपने घर से परिजनों को बिना बताए निकल आए थे. घटना के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. केन नदी में दो किशोर डूबे. (Video Credit; ETV Bharat) शहर कोतवाली क्षेत्र के क्योटरा मोहल्ले के रहने वाले लगभग 14 वर्षीय प्रिंस और 13 वर्षीय अनुज शहर के बाहर केन नदी के तट पर शुक्रवार दोपहर पहुंचे. दोनों केन नदी में नहाने लगे. उसी दौरान दोनों गहरे पानी में चले गए. उससे कुछ दूर पर स्थित लोगों ने इन्हें डूबते हुए देखा तो इनको बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब तक दोनों नदी में समा गए.