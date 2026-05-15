बांदा में केन नदी में 2 किशोरों की डूबकर मौत, घरवालों को बताए बिना घर से थे निकले
पुलिस ने गोताखोरों की मदद से दोनों किशोरों के शव निकलवाए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 8:21 PM IST
बांदा: जिले में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. केन नदी में नहाने गए दो किशोर गहरे पानी में चले गए और उनकी डूबकर मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से दोनों किशोरों के शवों को नदी से बाहर निकलवाया. बताया जा रहा है कि दोनों किशोर अपने घर से परिजनों को बिना बताए निकल आए थे. घटना के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.
शहर कोतवाली क्षेत्र के क्योटरा मोहल्ले के रहने वाले लगभग 14 वर्षीय प्रिंस और 13 वर्षीय अनुज शहर के बाहर केन नदी के तट पर शुक्रवार दोपहर पहुंचे. दोनों केन नदी में नहाने लगे. उसी दौरान दोनों गहरे पानी में चले गए. उससे कुछ दूर पर स्थित लोगों ने इन्हें डूबते हुए देखा तो इनको बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब तक दोनों नदी में समा गए.
जिसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई और फिर अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने गोताखोरों की मदद से दोनों किशोरों की तलाश शुरू की. जहां पहले एक किशोर बरामद हुआ. उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने इस मृत घोषित कर दिया. वहीं गोताखोरों ने लगभग 1 घंटे बाद दूसरे किशोर को भी बरामद किया और उसे भी जिला अस्पताल लाया गया. इसे भी चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.
घटना के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बताया कि शहर के क्योटरा मोहल्ले के रहने वाले 2 बच्चे नदी में नहाने के दौरान डूब गए. दोनों को बाहर निकाल लिया गया लेकिन अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.
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