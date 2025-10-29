ETV Bharat / state

शिमला में 135 साल पुराने भवन में भीषण अग्निकांड, दो मंजिला बिल्डिंग जलकर राख

शिमला अग्निकांड ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सर्दियों शुरू होते ही आगजनी की घटनाएं सामने आने लगी है. ताजा मामला राजधानी शिमला के छोटा शिमला क्षेत्र का है. जहां आज सुबह भीषण अग्निकांड हुआ है. छोटा शिमला में बुधवार सुबह दो मंजिला एक निजी आवासीय भवन में अचानक आग लग गई. ये भवन करीब 135 साल पुराना है. हालांकि गनीमत रही की कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है. चंद मिनटों में घर में फैली आग एसपी शिमला संजीव गांधी ने बताया कि आग लगने की घटना सुबह करीब 7:30 से 8 बजे की है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगते ही कुछ ही मिनटों में लपटें पूरे भवन में फैल गई. स्थानीय लोगों ने अग्निकांड की सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन और फायर ब्रिगेड को दी. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. शिमला में 135 साल पुराने भवन में लगी आग (ETV Bharat)