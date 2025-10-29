ETV Bharat / state

शिमला में 135 साल पुराने भवन में भीषण अग्निकांड, दो मंजिला बिल्डिंग जलकर राख

शिमला में 2 मंजिला पुराने भवन में आग लगने से अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है.

शिमला अग्निकांड (ETV Bharat)
शिमला: हिमाचल प्रदेश में सर्दियों शुरू होते ही आगजनी की घटनाएं सामने आने लगी है. ताजा मामला राजधानी शिमला के छोटा शिमला क्षेत्र का है. जहां आज सुबह भीषण अग्निकांड हुआ है. छोटा शिमला में बुधवार सुबह दो मंजिला एक निजी आवासीय भवन में अचानक आग लग गई. ये भवन करीब 135 साल पुराना है. हालांकि गनीमत रही की कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है.

चंद मिनटों में घर में फैली आग

एसपी शिमला संजीव गांधी ने बताया कि आग लगने की घटना सुबह करीब 7:30 से 8 बजे की है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगते ही कुछ ही मिनटों में लपटें पूरे भवन में फैल गई. स्थानीय लोगों ने अग्निकांड की सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन और फायर ब्रिगेड को दी. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

शिमला में 135 साल पुराने भवन में लगी आग (ETV Bharat)

"छोटा शिमला में पुराने भवन में आग लगी है. सूचना मिलते ही पुलिस व अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया. घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है." - संजीव गांधी, एसपी शिमला

नुकसान का किया जा रहा आकलन

एसपी शिमला ने बताया कि घटना के समय घर पर कोई भी नहीं था. जिसके कारण इस अग्निकांड में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है. हालांकि इस दौरान घर में रखा सामान आग की भेंट चढ़ गया. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और नुकसान का आकलन किया जा रहा है.

शॉर्ट सर्किट की संभावना

एसपी संजीव गांधी ने बताया कि फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस द्वारा अग्निकांड की जांच की जा रही है. हालांकि, प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की संभावना जताई जा रही है. घटना की जांच के बाद ही आग लगने के सही कारणों व नुकसान का पता चल पाएगा.

