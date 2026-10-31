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प्रयागराज में तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराई, 2 दोस्तों की मौत

प्रयागराज: जिले के कीडगंज थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है, जहां तेज रफ्तार बाइक के अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के कारण दो युवकों की मौत हो गई. तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.





जानकारी के मुताबिक गुरुवार रात लगभग 9:30 बजे तीन युवक बाइक से नैनी रहे थे. जैसे ही बाइक कीडगंज इलाके के बांगड़ चौराहे के पास पहुंची. बाइक अचानक संतुलन खो बैठी और सीधे सड़क पर बने डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि तीनों सवार दूर जा गिरे.





दुर्घटना के फौरन बाद स्थानीय लोग मौके पर जुटे और घायलों को संभाला. तीनों को तुरंत पास के एक निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहाँ दो युवकों की बेहद नाजुक स्थिति को देखते हुए उन्हें स्वरूप रानी नेहरू (SRN) अस्पताल रेफर कर दिया गया. हालांकि, डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद दोनों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. हादसे में दम तोड़ने वाले अनुपम शर्मा (32 वर्ष) व अंकित शुक्ला (30 वर्ष) एमआर थे. हादसे में घायल तीसरे युवक की पहचान रवि ओझा के रूप में हुई है, जो अंकित का ममेरा भाई है. फिलहाल रवि का उपचार चल रहा है.



इस बारे में कीडगंज थाना प्रभारी दिनेश सिंह ने बताया कि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं. जांच के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

