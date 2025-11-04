ETV Bharat / state

15 करोड़ की स्मैक के साथ दो तस्कर पकड़े, बिना नंबरी एसयूवी में मणिपुर से मेहंदीपुर बालाजी लाए थे मादक पदार्थ

तस्करी के आरोपी पुलिस गिरफ्त में ( ETV Bharat Dausa )

दौसा: जिले के मेहंदीपुर बालाजी इलाके में सोमवार देर रात नशे के नेटवर्क पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई. एजीटीएफ, एनटीएफ, एसओजी और बालाजी थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने स्मैक की एक ऐसी डील पर पानी फेर दिया, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 15 करोड़ रुपए है. टीम ने खेड़ापहाड़पुर के समीप नेशनल हाईवे 21 से बिना नंबर की नई स्कॉर्पियो एसयूवी को रोकते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार किया. आरोपियों के कब्जे से 10 किलो 692 ग्राम स्मैक बरामद हुई. मंदसौर ले जानी थी स्मैक: एसपी सागर राणा ने बताया कि तस्कर यह मादक पदार्थ मणिपुर से लेकर मेहंदीपुर बालाजी तक लेकर आए थे. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी स्मैक को मध्यप्रदेश के मंदसौर लेकर जा रहे थे. जहां उनके साथी माल रिसीव करने के इंतजार में थे. लेकिन बालाजी पुलिस और स्पेशल टीम की सूझबूझ ने पूरा नेटवर्क ध्वस्त कर दिया. जैसे ही तस्कर खेड़ापहाड़पुर के पास पहुंचे, पहले से घात लगाए बालाजी थाना पुलिस के जवानों ने उन्हें कार सहित दबोच लिया.