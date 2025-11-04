ETV Bharat / state

15 करोड़ की स्मैक के साथ दो तस्कर पकड़े, बिना नंबरी एसयूवी में मणिपुर से मेहंदीपुर बालाजी लाए थे मादक पदार्थ

तस्कर बिना नंबर की स्कॉर्पियो में 2300 किलोमीटर का सफर कर मेहंदीपुर बालाजी इलाके में पहुंचे थे.

Smuggling accused arrested by police
तस्करी के आरोपी पुलिस गिरफ्त में (ETV Bharat Dausa)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 4, 2025 at 6:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दौसा: जिले के मेहंदीपुर बालाजी इलाके में सोमवार देर रात नशे के नेटवर्क पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई. एजीटीएफ, एनटीएफ, एसओजी और बालाजी थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने स्मैक की एक ऐसी डील पर पानी फेर दिया, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 15 करोड़ रुपए है. टीम ने खेड़ापहाड़पुर के समीप नेशनल हाईवे 21 से बिना नंबर की नई स्कॉर्पियो एसयूवी को रोकते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार किया. आरोपियों के कब्जे से 10 किलो 692 ग्राम स्मैक बरामद हुई.

मंदसौर ले जानी थी स्मैक: एसपी सागर राणा ने बताया कि तस्कर यह मादक पदार्थ मणिपुर से लेकर मेहंदीपुर बालाजी तक लेकर आए थे. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी स्मैक को मध्यप्रदेश के मंदसौर लेकर जा रहे थे. जहां उनके साथी माल रिसीव करने के इंतजार में थे. लेकिन बालाजी पुलिस और स्पेशल टीम की सूझबूझ ने पूरा नेटवर्क ध्वस्त कर दिया. जैसे ही तस्कर खेड़ापहाड़पुर के पास पहुंचे, पहले से घात लगाए बालाजी थाना पुलिस के जवानों ने उन्हें कार सहित दबोच लिया.

पढ़ें: नशे के सौदागरों पर पुलिस एक्शन, 1.5 करोड़ रुपए की स्मैक के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार

बड़े इंटरनेशनल नेटवर्क से जुड़ाव की ओर इशारा: पुलिस की एक विशेष टीम को मध्यप्रदेश रवाना किया गया है, जहां से तीसरे आरोपी को भी डिटेन करने की जानकारी सामने आई है. एसपी सागर राणा रात करीब 12 बजे मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे. उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया और आरोपियों से गहन पूछताछ की. एसपी ने बताया कि जब्त की गई स्मैक की क्वालिटी यूनिक है, जो किसी बड़े इंटरनेशनल नेटवर्क से जुड़ाव की ओर इशारा करती है. पुलिस ने तस्करों के कब्जे से 10 किलो 692 ग्राम अवैध मादक पदार्थ जब्त किया है. पुलिस ने फिलहाल दोनों आरोपियों प्रकाश कुमार (25) पुत्र भेराराम विश्नोई निवासी सारणों की ढाणी, करावड़ी, जालौर और प्रकाश कुमार (30) पुत्र मोहन लाल विश्नोई निवासी मोखातरा, सेवाड़ को गिरफ्तार कर लिया है.

पढ़ें: 50 लाख की स्मैक सहित दो तस्कर गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज

2300 किमी का सफर तय कर मेहंदीपुर बालाजी पहुंची बिना नंबरों की कार: इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि मणिपुर से मेहंदीपुर बालाजी तक 2300 किलोमीटर का सफर तय करने वाली बिना नंबर की एसयूवी को रास्ते में किसी ने क्यों नहीं रोका? देश की कई राज्य सीमाएं, चेकपोस्ट, टोल नाके और थाने पार करने के बावजूद किसी पुलिसकर्मी की नजर नहीं पड़ी? ये चूक न सिर्फ इंटेलिजेंस सिस्टम पर सवाल उठाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि नशे का कारोबार अब कितनी गहराई तक अपनी जड़ें फैला चुका है.

TAGGED:

2 ARRESTED WITH SMACK IN DAUSA
SMUGGLING OF SMACK CAUGHT
SMUGGLING IN SUV CAUGHT IN DAUSA
DAUSA POLICE ACTION AGAINST DRUGS
SMACK WORTH RS 15 CRORE SEIZED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

राजस्थान का सबसे महंगा नंबर: 3 करोड़ रुपये की लग्जरी कार, 31 लाख का VIP Number

JEE Main 2026: टाई ब्रेकिंग नियम बरकरार, एक से ज्यादा कैंडिडेट्स को मिल सकती है AIR-1

क्या डायपर पहनने से आपके बच्चे की किडनी हो सकती है खराब? जानें बाल रोग विशेषज्ञों का क्या है कहना

इन महिला खिलाड़ी ने लिए वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा कैच, जानिए किसके नाम दर्ज हुआ हाईएस्ट स्कोर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.