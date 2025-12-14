IGMC शिमला में जूनियर डॉक्टर की रैगिंग, 2 सीनियर डॉक्टर सस्पेंड
आईजीएमसी में रैगिंग मामले में दो सीनियर डॉक्टर पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 14, 2025 at 12:18 PM IST|
Updated : December 14, 2025 at 12:38 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर रैगिंग का मामला सामने आया है. हिमाचल के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी शिमला में जूनियर डॉक्टर के साथ रैगिंग की घटना सामने आई है. मामला तीन दिन पहले का बताया जा रहा है. मामले में आईजीएमसी शिमला के दो सीनियर डॉक्टरों पर अनुशासन भंग करते हुए एक जूनियर डॉक्टर के साथ रैगिंग करने के आरोप हैं.
दोनों सीनियर डॉक्टर सस्पेंड
इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (IGMC) की एंटी रैगिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉ. मलय सरकार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रबंधन की ओर से तुरंत एक्शन लिया गया और अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी सीनियर डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया गया है. इसके साथ ही दोनों सीनियर डॉक्टरों पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोका गया है. हालांकि ये घटनाक्रम सिर्फ 5 से 10 मिनट चला है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने इसमें सख्ती से कार्रवाई की है.
"आईजीएमसी में जूनियर डॉक्टर के साथ रैगिंग मामले में दो सीनियर डॉक्टर्स को सस्पेंड किया गया है और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है." - डॉ. मलय सरकार, अध्यक्ष, एंटी रैगिंग कमेटी, आईजीएमसी शिमला
पहले भी हो चुकी है ऐसी घटना
गौरतलब है कि आईजीएमसी शिमला में जूनियर डॉक्टर्स के साथ रैगिंग का ये कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी साल 2019 में एक जूनियर डॉक्टर के साथ रैगिंग का मामला सामने आ चुका है. उस समय ड्यूटी लगाने को लेकर सीनियर डॉक्टर्स और जूनियर डॉक्टर में विवाद हुआ था. जिससे मरीजों में भी अफरा-तफरी मच गई थी. उस समय आईजीएमसी के मेल मेडिसिन वार्ड में ड्यूटी लगाने को लेकर सीनियर और जूनियर डॉक्टर्स में झपड़ हो गई थी. जिसमें सिनियर डॉक्टर ने जूनियर डॉक्टर को थप्पड़ मारा था और उसके साथ मारपीट की थी. इस घटना में मरीजों के साथ तीमारदारों में भी अफरा-तफरी और डर का माहौल पैदा हो गया था. उस समय भी आईजीएमसी प्रबंधन द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले में दो सीनियर डॉक्टर्स को सस्पेंड किया गया था और उन पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया था.