ETV Bharat / state

दो सप्ताह में 2 डकैती, आरोपी फरार, स्वर्ण समाज आक्रोशित

स्वर्ण समाज ने मांग की है कि डकैती मामलों का जल्द खुलासा किया जाए और रात्रि गश्त बढ़ाई जाए.

Swarnakar Samaj submitting memorandum to SP
एसपी को ज्ञापन देते स्वर्णकार समाज के लोग (ETV Bharat Jhalawar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 29, 2026 at 3:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

झालावाड़: जिले में करीब दो सप्ताह के भीतर हुई डकैती की दो वारदातों से स्वर्णकार समाज में आक्रोश और दहशत का माहौल है. दो सप्ताह बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर समाज ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं. ऐसे में शुक्रवार को स्वर्णकार समाज के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक व डीएम से मुलाकात की. वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम ज्ञापन सौंपा. जिसमें सात दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी व लूटी गई संपत्ति बरामद न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई.

स्वर्णकार समाज के जिलाध्यक्ष महेश कुमार सोनी ने पुलिस व प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिले में बढ़ रही चोरी–डकैती की वारदातों के बाद व्यापारियों का जीना मुश्किल हो गया है. ऐसे में यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो समाज बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगा. उन्होंने बताया कि सारोला कस्बे में गत दिनों हथियारबंद डकैतों ने करीब 5 करोड़ रुपए की डकैती की वारदात को अंजाम दिया. डकैतों ने व्यापारी महेश सोनी के घर धावा बोला और बंदूक की नोक पर 140 किलो चांदी, 1 किलो सोने के आभूषण और लगभग 10 लाख रुपए नकद ले उड़े.

स्वर्णकार समाज ने की ये मांग, देखें वीडियो (ETV Bharat Jhalawar)

पढ़ें: झालावाड़ में बड़ी लूट: हथियारबंद डकैतों ने 140 किलो चांदी और 1 किलो सोना लूटा, 10 लाख की नकदी भी ले गए

उन्होंने कहा कि लचर कानून व्यवस्था के चलते 48 घंटे के भीतर ही आंवलहेड़ा में भी स्वर्णकार परिवार को निशाना बनाया गया. स्वर्णकार समाज ने डकैती प्रकरण का जल्द खुलासा करने, पीड़ित परिवार को सुरक्षा और सर्राफा बाजारों में रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है. इधर, एसपी अमित कुमार ने समाज के प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त करते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों और घरों में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं. साथ ही खरीद-बिक्री का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखें, ताकि पुलिस जांच में आसानी हो सके. उन्होंने कहा कि इस तरह की वारदातें अन्य स्थानों पर भी देखने को मिली हैं. ऐसे में पुलिस की कई टीमें गिरोह का पता लगाने में जुटी हैं.

TAGGED:

ROBBERY ACCUSED OUT OF REACH
SWARNAKAR SAMAJ MET SP AND DM
DEMAND TO ARREST LOOT ACCUSED
THEFT CASES IN JHALAWAR
2 ROBBERIES IN 2 WEEKS IN JHALAWAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.