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बूंदी में दो मरणोपरांत देहदानियों और 18 चिकित्सकों का सम्मान, कलेक्टर बोले, 'चिकित्सक समाज के सच्चे प्रहरी'

जिला कलेक्टर ने कहा कि डॉक्टर केवल मरीजों का उपचार ही नहीं करते, बल्कि कठिन परिस्थितियों में समाज को नई उम्मीद भी देते हैं.

Red Cross Society honored doctors.
रेडक्रॉस सोसाइटी ने किया चिकित्सकों को सम्मानित (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 22, 2026 at 4:28 PM IST

3 Min Read
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बूंदी: चिकित्सा सेवा के प्रति समर्पण और मृत्यु के बाद भी मानवता की सेवा के संकल्प का अनूठा संगम बूंदी में देखने को मिला. राजस्थान रेडक्रॉस सोसाइटी की बूंदी शाखा ने चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले 18 चिकित्सकों तथा मरणोपरांत देहदान करने वाली दो महिलाओं का सम्मान कर समाज के सामने सेवा और संवेदना का प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया. समारोह में वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि जीवन की अंतिम यात्रा के बाद भी यदि देह समाज के काम आए, तो इससे बड़ा दान कोई नहीं हो सकता.

'चिकित्सक समाज के सबसे विश्वसनीय प्रहरी': समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान रेडक्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन राजेश कृष्ण बिरला ने कहा कि बूंदी रेडक्रॉस शाखा सेवा कार्यों में प्रदेश की अग्रणी शाखाओं में शामिल है. उन्होंने रक्तदान, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में शाखा की सक्रिय भूमिका की सराहना करते हुए सेवा गतिविधियों को और अधिक विस्तार देने पर बल दिया. कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बूंदी शाखा के अध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने चिकित्सकों को समाज का सबसे विश्वसनीय प्रहरी बताते हुए कहा कि डॉक्टर केवल मरीजों का उपचार ही नहीं करते, बल्कि कठिन परिस्थितियों में समाज को नई उम्मीद भी देते हैं. उन्होंने मरणोपरांत देहदान करने वाली विमलेश सोनी और संगीता प्रभु के निर्णय को अनुकरणीय बताते हुए उनके परिजनों का अभिनंदन किया.

मरणोपरांत देहदानियों और 18 चिकित्सकों को किया सम्मानित (ETV Bharat Bundi)

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Doctor Honoured
चिकित्सक को किया सम्मानित (ETV Bharat Bundi)

'मृत्यु बाद भी अमर होना...': कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉ सुरेंद्र कुमार ने कहा कि मृत्यु, जीवन का अंत हो सकती है, लेकिन देहदान और अंगदान के माध्यम से इंसान अपनी अंतिम सांस के बाद भी चिकित्सा शिक्षा और दूसरे लोगों के जीवन में योगदान देकर अमर हो सकता है. उन्होंने समाज से इस विषय में फैली भ्रांतियों को दूर करने और अधिक से अधिक लोगों को इस पुनीत कार्य के लिए आगे आने का आह्वान किया. वाइस चेयरमैन राजेंद्र रावका ने बूंदी में रेडक्रॉस सोसाइटी की स्थापना से लेकर अब तक की सेवा यात्रा का उल्लेख किया, जबकि सचिव अशोक विजय ने संस्था की वर्षभर की गतिविधियों और जनकल्याणकारी अभियानों की जानकारी दी.

Red Cross Society officials honoring doctors
डॉक्टर्स का सम्मान करते रेडक्रॉस सोसायटी के अधिकारी (ETV Bharat Bundi)

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इन्हें किया सम्मानित: इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ राहुल चंदेल, वाइस प्रिंसिपल डॉ विजय नायक, पीएमओ डॉ एलएन मीणा, डॉ प्रतिभा मीणा, डॉ महेंद्र चौहान, डॉ गोविंद गुप्ता, डॉ पंकज शर्मा, डॉ अमर शर्मा, डॉ सुशील जैन, डॉ लक्ष्मी प्रकाश नागर, डॉ जितेंद्र मीणा, डॉ शिशुपाल मीणा, डॉ राकेश मंडावरा, डॉ रीता जैन, डॉ शुभम व्यास, डॉ विजया जैन तथा आयुर्वेदिक चिकित्सालय के पीएमओ डॉ सुनील कुशवाह सहित कुल 18 चिकित्सकों को चिकित्सा एवं सामाजिक सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया.

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18 चिकित्सकों का सम्मान
HONOURING BODY DONORS AND DOCTORS

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