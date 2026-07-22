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बूंदी में दो मरणोपरांत देहदानियों और 18 चिकित्सकों का सम्मान, कलेक्टर बोले, 'चिकित्सक समाज के सच्चे प्रहरी'

रेडक्रॉस सोसाइटी ने किया चिकित्सकों को सम्मानित ( ETV Bharat Bundi )