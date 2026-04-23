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Good News: राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत बढ़ोतरी, अब हुआ 60 फीसदी

महंगाई भत्ते में 2 फीसदी बढ़ोतरी से 12 लाख से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा.

Rajasthan Government Secretariat
राजस्थान शासन सचिवालय (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 23, 2026 at 8:17 PM IST

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जयपुर: राज्य की भजनलाल सरकार ने कर्मचारी और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. सरकार के इस फैसले से 12 लाख से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा और महंगाई से राहत मिलेगी. वहीं इस फैसले से सरकार पर भी 1156 करोड़ का वित्तीय भार आएगा. इस संबंध में गुरुवार शाम को सरकार ने आदेश जारी किए.

1 जनवरी, 2026 से मिलेगा महंगाई भत्ता: अब प्रदेश में सातवें वेतनमान के तहत राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 1 जनवरी, 2026 से 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. इस निर्णय से लगभग 7.02 लाख कार्मिक एवं 5.44 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे. पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा.

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मई से होगी वेतन वृद्धि: राज्य सरकार के मुताबिक कर्मचारियों को आगामी जून में दिए जाने वाले मई 2026 के वेतन से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा. साथ ही 1 जनवरी से 30 अप्रैल, 2026 तक चार माह की राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी. वहीं पेंशनरों को 1 जनवरी, 2026 से महंगाई राहत का नकद भुगतान किया जाएगा. वहीं राज्य सरकार की ओर से कर्मचारी और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी के फैसले के बाद राज्य सरकार पर लगभग 1156 करोड़ रुपए का वार्षिक वित्तीय भार आएगा.

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कर्मचारियों में खुशी की लहर: वहीं राज्य सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी के बाद कर्मचारी संगठनों में भी खुशी की लहर है. उन्होंने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है. राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है कि सरकार ने कर्मचारियों के हित में अच्छा फैसला किया है. इससे बढ़ती महंगाई में कर्मचारियों को थोड़ी राहत मिलेगी.

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