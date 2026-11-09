लखनऊ : तेज रफ्तार कार ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर, दो की मौत, एक की हालत नाजुक
दुबग्गा थाना क्षेत्र अंतर्गत हरदोई रोड की घटना, आरोपी कार चालक के खिलाफ केस दर्ज
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 1:45 PM IST
लखनऊ: राजधानी में दुबग्गा थाना क्षेत्र अंतर्गत हरदोई रोड पर रविवार रात उस समय एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जब ग्रीन लाइन हॉस्पिटल के पास तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रहे ई-रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी. इस भीषण भिड़ंत में ई-रिक्शा के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.
सभी घायलों को केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने ई-रिक्शा चालक और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया. हादसे में घायल एक युवती की हालत नाजुक बनी हुई है. फिलहाल पुलिस ने कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
दुबग्गा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर श्रीकांत राय ने बताया कि रविवार रात 9 बजे हरदोई रोड पर एक ई-रिक्शा सवारियों को लेकर दुबग्गा से काकोरी की ओर जा रहा था. रास्ते में ग्रीन लाइन हॉस्पिटल के पास सामने से आ रही कार (UP 32 MT 1340) अनियंत्रित होकर ई-रिक्शा को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ई-रिक्शा सड़क पर पलट गया और उसमें बैठे लोग दूर जा गिरे.
घटना की सूचना मिलते ही दुबग्गा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस से ट्रॉमा सेंटर भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने ई-रिक्शा चालक रकीब (42 वर्ष) पुत्र अब्दुल मजीद (निवासी कस्बा काकोरी, लखनऊ) और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया. वहीं, घायल 24 वर्षीय युवती शिखा पुत्री सुरेश चौधरी (निवासी नसीराबाद, तहसील सिधौली, जनपद सीतापुर) का ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी है.
ई-रिक्शा चालक के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने कार चालक अतुल कुमार रावत के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
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