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​लखनऊ : तेज रफ्तार कार ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर, दो की मौत, एक की हालत नाजुक

प्रतीकात्मक चित्र ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी में दुबग्गा थाना क्षेत्र अंतर्गत हरदोई रोड पर रविवार रात उस समय एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जब ग्रीन लाइन हॉस्पिटल के पास तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रहे ई-रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी. इस भीषण भिड़ंत में ई-रिक्शा के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

सभी घायलों को केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने ई-रिक्शा चालक और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया. हादसे में घायल एक युवती की हालत नाजुक बनी हुई है. फिलहाल पुलिस ने कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.