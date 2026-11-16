कानपुर: राधिका अपार्टमेंट में लगी भीषण आग; दो की मौत, दमकल कर्मियों ने 8 लोगों को सुरक्षित बचाया
औरैया में मशीनरी स्टोर एंड हार्डवेयर की दुकान में लगी भीषण आग
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 2:44 PM IST
कानपुर: शहर के फीलखाना क्षेत्र स्थित राधिका अपार्टमेंट में सोमवार सुबह करीब 4:54 बजे भीषण आग लग गई. थोड़ी देर में आग की लपटें और धुआं पूरे इलाके में फैलने लगा. घटना की जानकारी होते ही लोगों में हड़कंप मच गया. घबराए लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर जमा हो गए.
इस दौरान एक युवक ने लाटूश रोड फायर स्टेशन को फोन करके सूचना दी. उसने यह भी बताया कि अपार्टमेंट के अंदर लोग फंसे हुए हैं. लोग अपार्टमेंट के पास तो पहुंचे, लेकिन आग की लपटों की वजह से अंदर नहीं जा सके.
स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना के दौरान अपार्टमेंट के अंदर से लोगों की आवाज आ रही थी, लोग बचाने के लिए गुहार लगा रहे थे. उसी दौरान करीब पांच बजे दमकल विभाग के कर्मी अपार्टमेंट के पास पहुंच गए, लेकिन संकरी गली होने की वजह से इमारत तक पहुंचने में उन्हें थोड़ा समय लग गया. फिर कर्मियों ने अपार्टमेंट में फंसे आठ लोगों को एक-एक करके बाहर निकाला.
इस दौरान एक 15 वर्षीय युवक बेहोशी की हालत में मिला. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई. वहीं, आग लगने के कुछ देर बाद ही एक महिला ने अपार्टमेंट से बाहर कूदने का प्रयास किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और ओवरब्लीडिंग के चलते उसकी मौत हुई. सीएफओ दीपक शर्मा ने कहा कि अगर अपार्टमेंट बनाने में मानकों का पालन किया जाता, तो शायद लोगों की जान बच सकती थी. उन्होंने कहा कि अब पुलिस इस मामले की जांच करेगी.
अपार्टमेंट का हाल
- अपार्टमेंट में केवल एक जीना बना था
- वेंटिलेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी
- अपार्टमेंट से बाहर निकलने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था
- अपार्टमेंट में फायर सेफ्टी को लेकर कोई प्रबंध नहीं थे
- अपार्टमेंट वाली गली में एप्रोच रोड नहीं थी
- बेसमेंट में 50 गज जगह थी, जिसमें 10 से अधिक बाइकें खड़ी थीं
घायलों से मिले डीएम, बेहतर इलाज के दिए निर्देश
जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर घायल हुए लोगों से मिलने के लिए उर्सला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से बात कर उनकी तबीयत और इलाज के बारे में पूछा. साथ ही उनके परिवार वालों को भी पूरी मदद का भरोसा दिलाया. डीएम ने डॉक्टरों से कहा है कि इलाज में कोई लापरवाही न बरती जाए.
औरैया में मशीनरी स्टोर एंड हार्डवेयर की दुकान में लगी आग
औरैया: महावीरगंज इलाके में एक मशीनरी स्टोर एंड हार्डवेयर की दुकान में रविवार रात अचानक आग लग गई. दुकान से धुआं और आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने तत्काल दमकल विभाग को घटना की सूचना दी. सूचना मिलते ही मुख्य अग्निशमन अधिकारी तेजवीर सिंह दमकल विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे.
दमकल कर्मियों ने आग को देखते हुए तत्काल मोर्चा संभाला और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. मुख्य अग्निशमन अधिकारी तेजवीर सिंह ने बताया कि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है. आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है.
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