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कानपुर: राधिका अपार्टमेंट में लगी भीषण आग; दो की मौत, दमकल कर्मियों ने 8 लोगों को सुरक्षित बचाया

दुकान में लगी भीषण आग ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: शहर के फीलखाना क्षेत्र स्थित राधिका अपार्टमेंट में सोमवार सुबह करीब 4:54 बजे भीषण आग लग गई. थोड़ी देर में आग की लपटें और धुआं पूरे इलाके में फैलने लगा. घटना की जानकारी होते ही लोगों में हड़कंप मच गया. घबराए लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर जमा हो गए.

राधिका अपार्टमेंट में लगी भयानक आग (मीडिया सेल, फायर सर्विस विभाग) इस दौरान एक युवक ने लाटूश रोड फायर स्टेशन को फोन करके सूचना दी. उसने यह भी बताया कि अपार्टमेंट के अंदर लोग फंसे हुए हैं. लोग अपार्टमेंट के पास तो पहुंचे, लेकिन आग की लपटों की वजह से अंदर नहीं जा सके.

स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना के दौरान अपार्टमेंट के अंदर से लोगों की आवाज आ रही थी, लोग बचाने के लिए गुहार लगा रहे थे. उसी दौरान करीब पांच बजे दमकल विभाग के कर्मी अपार्टमेंट के पास पहुंच गए, लेकिन संकरी गली होने की वजह से इमारत तक पहुंचने में उन्हें थोड़ा समय लग गया. फिर कर्मियों ने अपार्टमेंट में फंसे आठ लोगों को एक-एक करके बाहर निकाला. राधिका अपार्टमेंट में आग (मीडिया सेल, फायर सर्विस विभाग) इस दौरान एक 15 वर्षीय युवक बेहोशी की हालत में मिला. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई. वहीं, आग लगने के कुछ देर बाद ही एक महिला ने अपार्टमेंट से बाहर कूदने का प्रयास किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और ओवरब्लीडिंग के चलते उसकी मौत हुई. सीएफओ दीपक शर्मा ने कहा कि अगर अपार्टमेंट बनाने में मानकों का पालन किया जाता, तो शायद लोगों की जान बच सकती थी. उन्होंने कहा कि अब पुलिस इस मामले की जांच करेगी. राधिका अपार्टमेंट में आग (मीडिया सेल, फायर सर्विस विभाग) अपार्टमेंट का हाल अपार्टमेंट में केवल एक जीना बना था

वेंटिलेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी

अपार्टमेंट से बाहर निकलने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था

अपार्टमेंट में फायर सेफ्टी को लेकर कोई प्रबंध नहीं थे

अपार्टमेंट वाली गली में एप्रोच रोड नहीं थी

बेसमेंट में 50 गज जगह थी, जिसमें 10 से अधिक बाइकें खड़ी थीं घायलों से मिले डीएम, बेहतर इलाज के दिए निर्देश