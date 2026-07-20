ETV Bharat / state

सीधी कोर्ट परिसर में दर्दनाक हादसा, तेज बारिश से बचने के लिए खड़े लोगों पर गिरी जर्जर दीवार, दो की मौत

सीधी कोर्ट परिसर में गिरी जर्जर दीवार, दो की मौत ( ETV Bharat )