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सीधी कोर्ट परिसर में दर्दनाक हादसा, तेज बारिश से बचने के लिए खड़े लोगों पर गिरी जर्जर दीवार, दो की मौत

सीधी के रामपुर नैकिन न्यायालय में अचानक तेज बारिश शुरू होने पर परिसर में मौजूद लोग बचाव के लिए भवन की दीवार के पास खड़े थे.

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सीधी कोर्ट परिसर में गिरी जर्जर दीवार, दो की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 8:24 PM IST

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Updated : July 20, 2026 at 8:30 PM IST

3 Min Read
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रामपुर: सीधी जिले के रामपुर नैकिन न्यायालय के परिसर में सोमवार की शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया. यहां तेज बारिश से बचने के लिए न्यायालय परिसर में बने एक भवन की छांव में खड़े लोगों पर अचानक जर्जर दीवार भरभराकर गिर गई. इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद न्यायालय परिसर में अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई.

रामपुर नैकिन न्यायालय सोमवार शाम 4 बजे हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार सोमवार शाम 4 बजे न्यायालयीन कार्य के सिलसिले में बड़ी संख्या में लोग रामपुर नैकिन न्यायालय पहुंचे हुए थे. जहां घटना के वक्त अचानक तेज बारिश शुरू हो गई. जिससे बचने के लिए कुछ लोग न्यायालय परिसर में बने भवन की आड़ में खड़े हो गए. तभी अचानक भवन की दीवार भरभराकर गिर गई और उसकी चपेट में चार लोग आ गए. इस हादसे में सुखसेन केवट की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उनका बेटा राजेश गंभीर रूप से घायल हो गया.

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सीधी कोर्ट परिसर में गिरी जर्जर दीवार, दो की मौत (ETV Bharat)

वहीं दूसरे मृतक की पहचान राम सजीवन साहू के रूप में हुई है. मिली जानकारी के अनुसार राम सजीवन अपने बड़े भाई सझाही साहू के साथ न्यायालय आए थे. हादसे में राम सजीवन की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि सझाही साहू गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. जहा दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मलबा हटाने के लिए स्थानीय लोगों की भी मदद ली गई

इस घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम रामपुर नैकिन, तहसीलदार, थाना प्रभारी सहित पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई. और राहत एवं बचाव कार्य तत्काल शुरू कर दिया गया. जहां मलबा हटाने के लिए स्थानीय लोगों की भी मदद ली गई. आशंका के चलते बचाव दल ने सावधानीपूर्वक मलबा हटाकर पूरे क्षेत्र की तलाशी ली.

प्रत्यक्षदर्शी मे अधिवक्ता अनिल सिंह ने बताया "यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, जहां उन्होंने कहा कि अचानक तेज बारिश शुरू होने पर न्यायालय परिसर में मौजूद लोग बचाव के लिए भवन की दीवार के पास खड़े थे. उसी समय अचानक दीवार भरभराकर गिर गई और कई लोग दब गए. तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया गया." इस दर्दनाक हादसे ने न्यायालय परिसर सहित अन्य शासकीय भवनों की सुरक्षा और रखरखाव व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Last Updated : July 20, 2026 at 8:30 PM IST

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