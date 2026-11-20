सागर में जहरीली शराब पीने से दो लोगों की मौत, बंडा में पहले भी जा चुकी हैं 20 जानें
सागर जिले के बंडा थाना क्षेत्र में देसी शराब पीने के बाद दो लोगों की मौत हो गई. आबकारी विभाग और पुलिस कर रही जांच.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 7:50 PM IST
सागर: सागर में शराब से मौतों का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. सितंबर में बंडा में जहरीली शराब के चलते करीब 20 लोगों की मौत का मामला सामने आया था. आज फिर बंडा के सेमरा रामचंद्र गांव में दो लोगों की मौत की खबर है. इन दोनों मामले में फिर शराब पीने के कारण मौत का आरोप लग रहा है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. मृतकों की पहचान सेमरा रामचंद्र गांव के कमलेश लोधी और चंद्रभान लोधी के रूप में हुई है. फिलहाल पुलिस ने दोनों के शव का पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि दोनों शराब पीने के आदि थे.
दोनों थे शराब पीने के आदी
बंडा थाना के ग्राम पंचायत सेमरा रामचंद्र में कथित जहरीली शराब पीने से दो लोगों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान कमलेश लोधी और चंद्रभान लोधी के रूप में हुई है. दोनों ने शराब का सेवन किया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी. चंद्रभान की घर पर ही मौत हो गई, जबकि कमलेश की हालत बिगड़ने पर उन्हें बंडा अस्पताल ले जाया गया. गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें सागर रेफर कर दिया, जहां उनका उपचार के दौरान निधन हो गया.
मृतक चंद्रभान के भाई भूपेंद्र लोधी ने बताया कि उनका भाई सुबह से शराब पी रहा था. दोपहर और शाम को उसे उल्टियां हुईं. रात में उसने खाना भी नहीं खाया. रात करीब तीन बजे मां ने जगाकर बताया कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब है. जब उन्होंने भाई से परेशानी पूछी, तो उसने हाथ-पैर और सिर में दर्द होने की बात कही. शुरुआत में उसने शराब पीने की बात नहीं बताई, लेकिन दोबारा पूछने पर शराब पीने की बात स्वीकार की. इसके बाद उसे दो-तीन बार और उल्टियां हुईं.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा कारणों का खुलासा
एएसपी जयवीर सिंह भदौरिया ने बताया "घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की है. चंद्रभान के शव को पोस्टमार्टम बंडा में कराया गया है. वहीं कमलेश लोधी का पोस्टमार्टम सागर में किया जा रहा है. अभी तक की जांच-पड़ताल में सामने आया है कि दोनों मृतक शराब पीने के आदि थे और उनकी मेडिकल हिस्ट्री भी है जिसकी जांच की जा रही है. फिलहाल दोनों की मौत के पीछे जहरीली शराब की आशंका जताई जा रही है. मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा."