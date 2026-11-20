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सागर में जहरीली शराब पीने से दो लोगों की मौत, बंडा में पहले भी जा चुकी हैं 20 जानें

सागर में शराब पीने से 2 लोगों की मौत ( ETV Bharat )

सागर: सागर में शराब से मौतों का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. सितंबर में बंडा में जहरीली शराब के चलते करीब 20 लोगों की मौत का मामला सामने आया था. आज फिर बंडा के सेमरा रामचंद्र गांव में दो लोगों की मौत की खबर है. इन दोनों मामले में फिर शराब पीने के कारण मौत का आरोप लग रहा है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. मृतकों की पहचान सेमरा रामचंद्र गांव के कमलेश लोधी और चंद्रभान लोधी के रूप में हुई है. फिलहाल पुलिस ने दोनों के शव का पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि दोनों शराब पीने के आदि थे.

दोनों थे शराब पीने के आदी