देश में पहली बार वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम मेंबर, मध्य प्रदेश सरकार ने जारी की अधिसूचना
मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर के मनोज मालपानी और गुना राघौगढ़ के अनिमेश भार्गव को वक्फ बोर्ड का सदस्य बनाया. नए वक्फ अधिनियम 1995 संशोधन 2025 के तहत राज्य सरकार ने किया है पुनर्गठन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 5, 2026 at 10:55 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड को लेकर राज्य सरकार ने पहली बार एक बड़ा फैसला लिया है. वक्फ बोर्ड में पहली बार दो गैर मुस्लिमों को सदस्य बनाया गया है. बोर्ड में सदस्य के रूप में इन दोनों सदस्यों का मनोनयन किया गया है. इंदौर के मनोज मालपानी और गुना राघौगढ़ के अनिमेश भार्गव को बोर्ड का सदस्य बनाया गया है. नए वक्फ अधिनियम 1995 संशोधन 2025 के तहत राज्य सरकार ने यह पुनर्गठन किया है. ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है.
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वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है. बोर्ड में पूर्व की तरह डॉ. सनवर पटेल को ही अध्यक्ष रखा गया है. उन्हें राज्य सरकार द्वारा कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है. वक्फ अधिनियम 1995 के तहत राज्य वक्फ बोर्ड के सदस्य मुस्लिम ही होते थे.
वक्फ बोर्ड में अब किसे मिला स्थान
मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष उज्जैन के डॉ. सनवर पटेल के अलावा सदस्य के रूप में नजमा हेपतुल्ला, भोपाल उत्तर से विधायक आतिफ अकील, उज्जैन के फैजान खान, इंदौर की बहन फातेमा चौधरी, भोपाल की पार्षद शाइस्ता सुल्तान, रतलाम की पार्षद शबाना खान के अलावा दो गैर मुस्लिम सदस्य के रूप में इंदौर के मनोज मालपानी और गुजा राघौगढ़ के अनिमेश भार्गव को शामिल किया गया है. सदस्यों की सूची में नजमा हेपतुल्ला का नाम पहले के कार्यकाल को आधार बनाकर शामिल किया गया है, उनका कार्यकाल अप्रैल 2028 तक रहेगा.
संशोधन 2025 में क्या हुआ बदलाव
वक्फ अधिनियम 1995 में प्रावधान था कि वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष के अलावा सभी सदस्य भी मुस्लिम ही होंगे. बोर्ड में किसी गैर मुस्लिम को सदस्य बनाए जाने का प्रावधान नहीं था. लेकिन 2025 में इसमें संशोधन किया और केन्द्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोडों में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया. ऐसा वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने, प्रशासन के आधुनिकीकरण और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किया गया.
नए अधिनियम में प्रावधान किया गया कि बोर्ड में कम से कम 2 महिला सदस्य को भी शामिल करना होगा. इसके अलावा स्थानीय स्तर पर बेहतर समन्वय बनाने के लिए नगर पालिकाओं या पंचायतों के दो निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल करने का प्रावधान किया गया.