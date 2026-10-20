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हमीरपुर में दो हत्याएं: युवक को मारी गोली, कुल्हाड़ी से हमला कर ली जान

हमीरपुर: हमीरपुर में दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कल रात हत्या की दो वारदातों से हड़कंप मच गया. जरिया थाना क्षेत्र के इटैलिया बाजा में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि बिवार थाना क्षेत्र के ऊपरी गांव में बच्चों के झगड़े के बाद परिजनों के बीच हुए विवाद में 38 वर्षीय युवक की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई. बिवार पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी बरामद कर ली है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित की गई हैं. वहीं, शहर में फल विक्रेता की मौत के मामले में भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में गोली लगने की पुष्टि हुई थी.



सड़क पर कुल्हाड़ी से हमला

बिवार थाना क्षेत्र के ऊपरी गांव स्थित कमलेश का पुरवा में सोमवार रात करीब 10 बजे बच्चों के बीच हुए झगड़े के बाद परिजनों के बीच विवाद हो गया. इसी दौरान 38 वर्षीय युवक पर बीच सड़क पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया. गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक समेत पुलिस के अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे.



पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी बरामद कर ली. मृतक के भाई की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित की गई हैं. पुलिस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है. पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक ने बताया छोटे वर्मा पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया था जिससे उनकी मृत्यु हो गई है. सूचना मिलते ही पुलिस और फील्ड यूनिट ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए. हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी बरामद कर ली गई है. मृतक के भाई की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तीन पुलिस टीमें गठित की गई हैं.





जरिया में युवक की गोली मारकर हत्या

जरिया थाना क्षेत्र के इटैलिया बाजा गांव में सोमवार रात करीब 8:30 बजे संजय उर्फ संजू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. वह गांव के पास स्थित मंख्यौ दाऊ देवी मंदिर में मुंडन संस्कार के आयोजन में शामिल होने गया था. मंदिर से गांव लौटते समय रास्ते में उसे गोली मार दी गई. परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राठ ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.





प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, शराब पार्टी के दौरान चखने को लेकर विवाद हुआ था. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए. मामले में हत्या के कारणों और आरोपी की भूमिका की जांच की जा रही है. क्षेत्राधिकारी सरीला शाहरुख खान ने बताया कि जरिया थाना क्षेत्र के इटैलिया बाजा में संजय उर्फ संजू को गोली मारे जाने की सूचना मिली थी. पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. फील्ड यूनिट ने आवश्यक साक्ष्य संकलित किए हैं. प्रारंभिक जांच में एक व्यक्ति द्वारा गोली मारे जाने की बात सामने आई है. शव को कब्जे में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जा रही है.





फल विक्रेता की मौत के मामले में भी सिर में मिली थी गोली

हमीरपुर शहर के कालपी चौराहे पर फल का ठेला लगाने वाले राजकुमार निषाद उर्फ राजू की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में गोली लगने की पुष्टि हुई थी. शुक्रवार शाम ठेला लगाते समय उनकी तबीयत बिगड़ गई थी. उन्हें जिला अस्पताल से कानपुर रेफर किया गया था, जहां शनिवार रात उनकी मौत हो गई.





सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर कालपी चौराहे पहुंचे और कार्रवाई की मांग को लेकर जाम लगा दिया. परिवार ने एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की मांग की थी. अधिकारियों के समझाने के बाद शाम करीब 6:10 बजे यातायात बहाल हुआ. पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की है. मामले के खुलासे के लिए पुलिस, एसओजी और सर्विलांस की तीन टीमें गठित की गई हैं.



