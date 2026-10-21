जुब्बल हत्याकांड की सुलझी गुत्थी, नेपाल भागने की फिराक में थे दो आरोपी, ISBT शिमला से गिरफ्तार
दोची के पास हाईवे किनारे मिला था 33 वर्षीय मजदूर का शव, हत्या कर शव को सड़क किनारे छोड़ गए थे आरोपी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 4:04 PM IST
शिमला: जिला शिमला के जुब्बल में पुलिस ने 33 वर्षीय युवक की हत्या के मामले को सुलझाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी नेपाल के रहने वाले हैं और वारदात के बाद पुलिस से बचने के लिए वापिस नेपाल भागने की फिराक में थे. पुलिस ने उन्हें शिमला के अंतरराज्यीय बस अड्डे (ISBT) से गिरफ्तार किया. पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक मृतक और दोनों आरोपियों के बीच शराब पीने के दौरान झगड़ा हुआ था, जिसके बाद 33 वर्षीय युवक की मौत हो गई. पुलिस को आशंका है कि आरोपियों ने शव को नेशनल हाईवे के किनारे छोड़कर घटना को सड़क हादसे का रूप देने की कोशिश की थी.
"हत्या के आरोप में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है, ताकि वारदात से जुड़े तथ्यों और घटनाक्रम की पुष्टि की जा सके." - मेहर पंवर, एएसपी शिमला
कच्चे रास्ते पर मिले खून के निशान
एएसपी शिमला मेहर पंवर ने बताया कि 18 अक्टूबर 2026 की रात शिकायतकर्ता साहिल अपने साथियों के साथ हाटकोटी से मंडोल गांव की ओर जा रहा था. इसी दौरान दोची के पास NH-705 पर एक व्यक्ति खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला. सूचना मिलने पर पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तो मुख्य सड़क से नीचे नाले की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर भी खून के निशान मिले. इन परिस्थितियों के आधार पर पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू की. इसके बाद पुलिस थाना जुब्बल में 19 अक्टूबर को BNS की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया.
शराब पीने के दौरान हुआ था झगड़ा
मृतक की पहचान 33 साल के धीरेन्द्र थापा, निवासी नेपाल, के रूप में हुई. वह तहसील जुब्बल के गांव बाउली में मजदूरी करता था. वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और स्थानीय स्तर पर सूचना जुटाई. जांच के दौरान पुलिस को मृतक के साथ झगड़े में शामिल दो व्यक्तियों के बारे में पता लगा. जानकारी के मुताबिक घटना से पहले धीरेन्द्र थापा और दोनों आरोपी एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे. इसी दौरान उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ. आरोप है कि झगड़े के बाद धीरेन्द्र थापा की मौत हो गई और दोनों आरोपियों ने शव को नेशनल हाईवे के किनारे छोड़ दिया, ताकि सारी घटना एक सड़क दुर्घटना जैसी लगे.
मोबाइल बंद कर भागने की कोशिश
एएसपी मेहर पंवर ने बताया कि घटना के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों आरोपियों ने अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए और क्षेत्र से बाहर निकलने की कोशिश में लग गए. वे पहले खड़ापत्थर पहुंचे और वहां से एक पिकअप गाड़ी में लिफ्ट लेकर ठियोग के पास पहुंचे. पुलिस की नाकाबंदी के चलते और पकड़े जाने के डर से उन्होंने रात जंगल में बिताई. इसके बाद दोनों आरोपी अगले दिन तड़के शिमला पहुंचे और नेपाल भागने की तैयारी में थे. हालांकि दोनों आरोपियों को लेकर मिली जानकारी के आधार पर पुलिस टीम ने ISBT शिमला में दबिश देकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया.
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान
- सूर्य दमाई उर्फ अनिश (उम्र 27 साल), निवासी नेपाल
- सुमन खड़का (उम्र 27 साल), निवासी नेपाल
हाईवे किनारे औंधे मुंह पड़ा था व्यक्ति
गौरतलब है कि 18 अक्टूबर की रात को शिमला के जुब्बल क्षेत्र में नेशनल हाईवे-705 के किनारे एक व्यक्ति का शव मिला. शिकायतकर्ता सहित भीमटा अपने तीन साथियों सक्षम, अखिल और हर्ष के साथ नवरात्रि पर हाटकोटी मंदिर गया था. जब शाम को वे लोग लौट रहे थे तो इसी दौरान हाईवे पर उन्हें औंधे मुंह पड़ा हुआ एक व्यक्ति दिखाई दिया. जिसके बाद वे कार से उतरे और देखा की वो व्यक्ति बेहोश है और उसके सिर, मुंह और गर्दन के आसपास चोटों के निशान थे और काफी खून बह गया था. जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचित किया और एंबुलेंस को मौके पर बुलाया. एंबुलेंस कर्मियों ने जांच के बाद व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया.