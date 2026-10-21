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जुब्बल हत्याकांड की सुलझी गुत्थी, नेपाल भागने की फिराक में थे दो आरोपी, ISBT शिमला से गिरफ्तार

जुब्बल हत्याकांड के दो आरोपी गिरफ्तार ( ETV Bharat )

शिमला: जिला शिमला के जुब्बल में पुलिस ने 33 वर्षीय युवक की हत्या के मामले को सुलझाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी नेपाल के रहने वाले हैं और वारदात के बाद पुलिस से बचने के लिए वापिस नेपाल भागने की फिराक में थे. पुलिस ने उन्हें शिमला के अंतरराज्यीय बस अड्डे (ISBT) से गिरफ्तार किया. पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक मृतक और दोनों आरोपियों के बीच शराब पीने के दौरान झगड़ा हुआ था, जिसके बाद 33 वर्षीय युवक की मौत हो गई. पुलिस को आशंका है कि आरोपियों ने शव को नेशनल हाईवे के किनारे छोड़कर घटना को सड़क हादसे का रूप देने की कोशिश की थी.

"हत्या के आरोप में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है, ताकि वारदात से जुड़े तथ्यों और घटनाक्रम की पुष्टि की जा सके." - मेहर पंवर, एएसपी शिमला