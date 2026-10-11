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संयुक्त राष्ट्र में मेवाड़ के दो सांसदों ने बुलंद की भारत की आवाज, अंतरराष्ट्रीय मंच पर किया गौरवान्वित

सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ यून में ( Source - Mahima Kumari Mewar Social Media )

उदयपुर: मेवाड़ की धरती से निकली आवाज अब संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक मंच पर गूंजी है. राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने अलग-अलग मुद्दों पर भारत का पक्ष रखते हुए अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी बात रखी. महिमा कुमारी ने पाकिस्तान को जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर जवाब दिया, तो सीपी जोशी ने हिंदी की बढ़ती वैश्विक पहचान को रेखांकित किया. दोनों सांसदों के अंतरराष्ट्रीय मंच पर संबोधन से मेवाड़वासी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं.