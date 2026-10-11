संयुक्त राष्ट्र में मेवाड़ के दो सांसदों ने बुलंद की भारत की आवाज, अंतरराष्ट्रीय मंच पर किया गौरवान्वित
सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था और रहेगा.
Published : October 11, 2026 at 2:49 PM IST
उदयपुर: मेवाड़ की धरती से निकली आवाज अब संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक मंच पर गूंजी है. राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने अलग-अलग मुद्दों पर भारत का पक्ष रखते हुए अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी बात रखी. महिमा कुमारी ने पाकिस्तान को जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर जवाब दिया, तो सीपी जोशी ने हिंदी की बढ़ती वैश्विक पहचान को रेखांकित किया. दोनों सांसदों के अंतरराष्ट्रीय मंच पर संबोधन से मेवाड़वासी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं.
पाकिस्तान को दिया दो टूक जवाब : महिमा कुमारी मेवाड़ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की चौथी समिति में उपनिवेशवाद उन्मूलन के एजेंडे पर पाकिस्तान के प्रतिनिधि के वक्तव्य के जवाब में भारत की ओर से राइट ऑफ रिप्लाई प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच का दुरुपयोग कर भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को लेकर झूठ और भ्रामक तथ्यों का प्रचार कर रहा है. महिमा कुमारी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों में मानवाधिकार उल्लंघनों का मुद्दा उठाते हुए वहां के लोगों के अधिकारों, स्वतंत्रता और सम्मान का हनन बंद करने की बात कही. सांसद ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और रहेगा. भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है.
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हिंदी दिवस कार्यक्रम में सीपी जोशी ने दिया संबोधन : चित्तौड़गढ़ सांसद एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की ओर से आयोजित हिंदी दिवस कार्यक्रम में संबोधन दिया. जोशी ने कहा कि भारत की 22 संविधान-मान्यता प्राप्त भाषाएं और असंख्य बोलियां देश की सामूहिक विरासत और शक्ति हैं. हिंदी विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के बीच संवाद एवं आत्मीयता का सेतु है. उन्होंने मातृभाषाओं के सम्मान और भारतीय भाषाओं के पारस्परिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया.
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मेवाड़ के लिए गौरव का क्षण : राजनीतिक विश्लेषक डॉ कुंजन आचार्य ने कहा कि मेवाड़ का इतिहास शौर्य और गौरव की परंपरा से जुड़ा रहा है. वर्तमान में दोनों सांसदों ने प्रभावी तरीके से अपनी बात रखकर विश्व पटल पर भारत की छाप छोड़ी है. वहीं, पार्षद एवं भाजपा देबारी मंडल अध्यक्ष प्रताप सिंह राठौड़ ने कहा कि मेवाड़ के लिए यह गौरव का समय है. क्षेत्र के दो सांसदों का इतने बड़े अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी बात रखना कार्यकर्ताओं और मेवाड़वासियों के लिए खुशी का क्षण है.