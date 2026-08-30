ETV Bharat / state

बालाघाट में थम नहीं रहा बच्चों की मौत का सिलसिला, मलेरिया से दो और मासूमों की मौत

बालाघाट में शनिवार को दो और आदिवासी बच्चों की मौत. आज ही सीएम ने किया था प्रभावित गांवों का दौरा. अशोक गिरी की रिपोर्ट.

2 more children died Balaghat
बालाघाट में दो और बच्चों की मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 30, 2026 at 4:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बालाघाट: बालाघाट में मासूमों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. शनिवार को फिर दो बच्चों की मौत की खबर सामने आई है. जिले के आदिवासी बाहुल्य परसवाड़ा ब्लॉक के मोहनपुर की 10 साल की काजल और बैहर ब्लॉक के गोगाटोला भंडेरी के 2 वर्षीय हिमांशु की जान चली गई. काजल की जांच में मलेरिया की पुष्टि हुई थी, हालत बिगड़ने पर उसे बालाघाट से गोंदिया रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

वहीं हिमांशु का परिजन घर पर ही झोलाछाप से इलाज करा रहे थे. इन दो मौतों के साथ ही जिले के बैगा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में बच्चों की मौत का आंकड़ा 29 तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है.

बालाघाट में एक बार फिर मलेरिया ने दो मासूमों की जान ले ली

परसवाड़ा ब्लॉक के मोहनपुर पंचायत की 10 वर्षीय काजल को तेज बुखार के बाद 22 अगस्त को स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराया गया, जहां उसमें मलेरिया की पुष्टि हुई. 26 अगस्त को हालत बिगड़ने पर परिजन उसे बालाघाट के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे गोंदिया रेफर किया गया था. शनिवार सुबह इलाज के दौरान काजल ने दम तोड़ दिया. बताया जा रहा है कि वह सेलेब्रल मलेरिया से पीड़ित थी.

वहीं बैहर ब्लॉक के ग्राम गोगाटोला भंडेरी में भी 2 वर्षीय हिमांशु की मलेरिया से मौत हो गई. बताया गया कि हिमांशु मलेरिया से पीड़ित था और परिजन उसका इलाज घर पर ही झोलाछाप डॉक्टर से करा रहे थे. वही मृतिका काजल के शव को जब परिजन एंबुलेंस से लेकर मोहनपुर लौट रहे थे, तब एक मध्य प्रदेश शासन लिखा सरकारी वाहन भी एंबुलेंस के पीछे चलता रहा. बताया गया कि शव को पुलिस सुरक्षा में मोहनपुर तक लाया गया.

शनिवार को ही मुख्यमंत्री ने बालाघाट के आदिवासी गांव का किया था दौरा

इन दो नई मौतों ने फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर बैगा आदिवासी क्षेत्रों में मासूमों की मौत का सिलसिला क्यों नहीं रुक रहा है? इससे पहले धामनगांव की 4 वर्षीय माही मरकाम और मोहनपुर बैगाटोला के 4 वर्षीय लवकुश की मौत हुई थी. खास बात यह है कि शनिवार को ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बालाघाट में थे. सीएम ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और सरकार की ओर से हरसंभव मदद का भरोसा दिया.

TAGGED:

BALAGHAT NEWS
2 MORE CHILDREN DIED OF MALARIA
BALAGHAT TRIBAL CHILDS DEATH
TRIBAL CHILDREN DEATH BALAGHAT
2 MORE CHILDREN DIED BALAGHAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.