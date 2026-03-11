ETV Bharat / state

Endoscopic Procedure : 2 माह के नवजात के नाक में फंस गया क्लिप, ऐसे बची जान

एंडोस्कोपिक प्रोसीजर से डॉक्टर्स ने निकाला क्लिप ( Source : ENT Department, Kota Medical College )