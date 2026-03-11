Endoscopic Procedure : 2 माह के नवजात के नाक में फंस गया क्लिप, ऐसे बची जान
बूंदी जिले के हिंडोली के खेरखेड़ा गांव निवासी 2 माह के नवजात जगमोहन का एंडोस्कोपिक प्रोसीजर किया गया है.
Published : March 11, 2026 at 8:30 PM IST
कोटा: एमबीएस अस्पताल में बुधवार एक दो माह के नवजात का एंडोस्कोपिक प्रोसीजर करके नाक से क्लिप को निकाला है. यह क्लिप नाक, दिमाग व रीढ़ की हड्डी के बीच में जाकर फंस गया था. इस क्लिप को भी उसके बड़े भाई ने ही नाक में डाल दिया था, जिससे उसकी जान पर बन आई थी, जिसे एंडोस्कोपिक प्रोसीजर से डॉक्टर ने निकाला है.
मेडिकल कॉलेज के नाक, कान व गला विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉ. शिवकुमार का कहना है कि बूंदी जिले के हिंडोली के खेरखेड़ा गांव निवासी 2 माह के नवजात जगमोहन का एंडोस्कोपिक प्रोसीजर किया गया है. बालक बुधवार सुबह 8:00 बजे अपने घर पर खेल रहा था, तभी ढाई साल के उसके बड़े भाई ने एक बालों में लगाने वाला क्लिप उसकी नाक में घुसा दिया, जिसे उंगली से पूरा अंदर कर दिया था.
पढ़ें : 11 साल के बच्चे को दुर्लभ बीमारी, SMS के चिकित्सकों ने दी नई ज़िंदगी, डायफ्राम में हुए छेद की सर्जरी की
यह दो इंच का क्लिप था. इसके चलते नवजात को सांस लेने से लेकर कई तरह की तकलीफ शुरू हो गई थी. नवजात को परिजन अस्पताल लेकर गए थे, जहां पर बूंदी में उसका एक्सरे करवाया गया, जिसमें क्लिप नाक के पीछे फंसा होना सामने आ गया था. वहां पर क्लिप बाहर नहीं निकल पा रहा था. ऐसे बच्चे को कोटा रैफर कर दिया गया, जिसे परिजन दोपहर 2:00 बजे कोटा लेकर पहुंचे थे.
जिसके बाद तत्काल उसे भर्ती किया गया और इमरजेंसी में ही उसका प्रोसीजर शुरू किया गया. जिसमें नाक से इस पिन को बाहर निकल गया है. एंडोस्कोपी की इसमें मदद ली गई है. हालांकि, 2 महीने का बच्चा था, इससे बेहोशी की दवा (एनेस्थीसिया) देना भी एक चुनौती बन गया था. दूसरी तरफ औजार भी इस तरह के नहीं थे, जो नवजात की नाक में घुस जाए.
सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि छोटे बच्चों की नाक से बड़ा पिन उसकी नाक में घुस कर फंस गया था. फिलहाल, नवजात स्वस्थ है, लेकिन ऑब्जरवेशन के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कर लिया है और आगे एक-दो दिन उसे भर्ती रखा जाएगा.