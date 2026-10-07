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13 पैक्ड खाद्य उत्पादों के वितरण–बिक्री पर 2 माह का प्रतिबंध, 19 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित

औषधि नियंत्रण विभाग ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: 'शुद्ध आहार–मिलावट पर वार' अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा मिलावटी एवं असुरक्षित खाद्य पदार्थों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है. सितम्बर 2026 के दौरान विभिन्न जिलों में खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए. जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में किए गए परीक्षणों की रिपोर्ट के अनुसार कुछ पैक्ड खाद्य पदार्थ असुरक्षित पाए गए. असुरक्षित पाए गए 13 पैक्ड खाद्य पदार्थों के प्रदेशभर में वितरण, बिक्री एवं प्रदर्शन पर आगामी 2 माह के लिए स्टेट वाइड प्रोहिबिशन ऑर्डर जारी किया गया है. इसके साथ ही विभिन्न जिलों के 19 खाद्य प्रतिष्ठानों का लाइसेंस निलंबित किया गया है.