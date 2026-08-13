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बागपत में लापता दो युवकों की हत्या, मंदिर प्रांगण में दफनाए गए थे शव

बागपत: सिगोली तगा गांव से 25 जुलाई से लापता दो दोस्तों की हत्या कर शव लहचौड़ा स्थित गणेश मंदिर के प्रांगण में दफना दिए. पुलिस ने 13 अगस्त की रात करीब तीन बजे दोनों शवों को गड्ढे से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए बागपत भेज दिया. हत्या का आरोप मंदिर के महंत नरेश नाथ पर है. वह फरार बताया जा रहा है, जबकि पुलिस ने उसके दो शिष्यों को हिरासत में लिया है.



सिगोली तगा निवासी इसरार पुत्र रिड़कू और गांव का ही दिव्यांग युवक अंकित पुत्र मुकेश दोस्त थे. दोनों 25 जुलाई को बाइक से घूमने के लिए घर से निकले थे, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटे. परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला.



इसके बाद 29 जुलाई को थाना चांदीनगर में दोनों की गुमशुदगी दर्ज कराई गई. पुलिस उनकी तलाश में जुटी थी. पुलिस को मुखबिर से लहचौड़ा स्थित गणेश मंदिर के महंत नरेश नाथ के बारे में जानकारी मिली. पुलिस ने उससे पूछताछ का प्रयास किया, लेकिन वह फरार मिला. शक के आधार पर पुलिस ने उसके दो शिष्यों को हिरासत में लेकर पूछताछ की. इसके बाद 13 अगस्त की रात मंदिर प्रांगण में गड्ढे में दबे दोनों युवकों के शव बरामद किए गए.





शव मिलने की सूचना पर दोनों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए. शव देखकर परिजनों में कोहराम मच गया. पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. थाना चांदीनगर प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि लापता दोनों युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं. आरोपी महंत फरार है, जबकि उसके दो शिष्यों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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