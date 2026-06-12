मऊ में दो नाबालिग बहनों से गैंगरेप, बड़ी बहन का शव पेड़ से लटका मिला, एक आरोपी गिरफ्तार
शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, दूसरे फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 9:18 AM IST
मऊ: जिले के रानीपुर थाना क्षेत्र में गंभीर आपराधिक घटना सामने आई है. इसमें दो नाबालिग बहनों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. वारदात के बाद एक किशोरी का शव पेड़ पर लटका मिला है. इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है वहीं दूसरा आरोपी फरार है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है.
पुलिस के मुताबिक 8 जून को 16 वर्षीय लड़की और 13 वर्षीय बहन एक बाग में गए थे. उनके साथ दो युवक भी मौजूद थे. इसी दौरान किशोरियों के पिता ने उन्हें वहां देखा और घर जाने के लिए कहा. इसके बाद दोनों लड़कियां वहां से चली गईं. आरोप है कि बाद में दोनों युवकों ने उन्हें रास्ते में दोबारा रोका और जंगल की ओर ले जाकर उनके साथ गंभीर अपराध किया. छोटी बहन के मुताबिक उन्हें कुछ खिलाया गया इसके बाद दोनों को अपनी सुध नहीं रही. अगली सुबह छोटी बहन बेहोशी से जागने के बाद घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी. जब परिवार उसकी बताई जगह पर पहुंचा तो बड़ी बहन का शव पेड़ से लटका हुआ मिला.
पुलिस प्रारंभिक जांच में मामले को आत्महत्या और आपराधिक घटना दोनों पहलुओं से देख रही है. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. छोटी पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और उसका बयान न्यायालय के समक्ष दर्ज किया गया है.
अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार में बताया कि मामले में POCSO Act के तहत कार्रवाई की जा रही है. साक्ष्यों और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच की जा रही है. मामला दर्ज कर लिया गया है. फरार आरोपी की तलाश की जा रही है.
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