कृषि निर्यात में बिहार की ऐतिहासिक छलांग, समुद्री मार्ग से 2 मीट्रिक टन मखाना दुबई रवाना
कृषि के क्षेत्र में बिहार लगातार आगे बढ़ने की कोशिश में जुटा है. खासकर मखाना को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलने के बाद पंख लग गया है.
पटना : बिहार ने मखाना निर्यात के क्षेत्र में छलांग लगाया है. मखाना बोर्ड गठित होने के बाद मखाना की खेप को विदेश के लिए रवाना किया गया है. कृषि विभाग की देख-रेख में मखाना निर्यात को गति दी जा रही है. मिथिला मखाना, जिसे भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग प्राप्त है, बिहार के मिथिला क्षेत्र का पारंपरिक एवं पोषक कृषि उत्पाद है.
समुद्री मार्ग से दुबई को पहला निर्यात : बिहार सरकार के कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा कि दो मिट्रिक टन मखाना रवाना किया गया है. मंत्री ने कहा कि बिहार ने कृषि निर्यात के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए पहली बार जीआई-टैग मिथिला मखाना का समुद्री मार्ग से पूर्णिया जिला से दुबई के लिए सफलतापूर्वक निर्यात किया है.
''2 मीट्रिक टन की यह ऐतिहासिक खेप भेजी गई. यह निर्यात वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, बिहार सरकार तथा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), पटना के सहयोग से हुआ. समुद्री मार्ग से इसका सफल निर्यात यह दर्शाता है कि बिहार अब अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों, पैकेजिंग, ट्रेसबिलिटी और लॉजिस्टिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो चुका है.''- राम कृपाल यादव, कृषि मंत्री, बिहार
'GI टैग किसानों की आय बढ़ाएगा' : इस ऐतिहासिक उपलब्धि के अवसर कृषि मंत्री राम कृपाल यादव की अध्यक्षता में एक वर्चुअल फ्लैग-ऑफ समारोह का आयोजन किया गया. अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि जीआई-टैग उत्पादों का निर्यात किसानों की आय बढ़ाने और राज्य की वैश्विक पहचान मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
एपीडा ने किया सहयोग : राम कृपाल यादव ने मखाना के दुबई निर्यात को सफल बनाने में सहयोग के लिए एपीडा के प्रति आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में मखाना को वैश्विक पहचान मिली है, जिससे भारतीय कृषि उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सशक्त रूप से स्थापित हो रहे हैं.
साथ ही, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया. मंत्री ने कहा कि मखाना जैसे विशिष्ट उत्पादों के माध्यम से विकसित बिहार और विकसित राष्ट्र की संकल्पना को साकार करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है.
''निर्यात से मखाना मूल्य श्रृंखला से जुड़े किसानों, किसान उत्पादक संगठनों और कृषि उद्यमियों को नए बाजार अवसर प्राप्त होंगे तथा भविष्य में बिहार से अन्य जीआई-टैग और मूल्यवर्धित कृषि उत्पादों के निर्यात को भी प्रोत्साहन मिलेगा. एपीडा ने बिहार के कृषि निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने के लिए निरंतर सहयोग और तकनीकी सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता दोहराई.''- राम कृपाल यादव, कृषि मंत्री, बिहार
