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घोड़ासन गैंग ने जयपुर से चुराईं पांच करोड़ की घड़ियां, पुलिस ने नेपाल बॉर्डर तक किया पीछा, 50 ठिकानों पर दी दबिश, 2 गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Jaipur, Source- Police )

जयपुर: महंगी घड़ियों के शोरूम से 5 करोड़ रुपए कीमत की 251 घड़ियां चोरी मामले में पुलिस ने बिहार के घोड़ासन इलाके के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. टोंक रोड पर गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पास स्थित शोरूम में चोरी की वारदात को बिहार की कुख्यात घोड़ासन गैंग ने अंजाम दिया था. इस गैंग के आठ बदमाश वारदात के बाद जयपुर से फरार हो गए थे. पुलिस टीमों ने जयपुर शहर, कोटपुतली, गुरुग्राम, दिल्ली, गाजियाबाद, मोतिहारी (बिहार), बीरगंज (नेपाल) और रक्सौल बॉर्डर तक बदमाशों का पीछा किया और सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले. चोरी की घड़ियों को बदमाश आगे न बेच सकें, इसके लिए जयपुर पुलिस ने नेपाल से सटती अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात जवानों के साथ मिलकर लगातार निगरानी रखी.फिलहाल गिरफ्तार दोनों आरोपियों को छह दिन की रिमांड पर लिया गया है और उनके बाकी साथियों की तलाश जारी है.

अलसुबह रेकी कर दिया था वारदात को अंजाम: जयपुर (पूर्व) डीसीपी रंजीता शर्मा ने बताया - टोंक रोड पर RADO ब्रांड की घड़ियों के शोरूम में 1 अक्टूबर 2026 को हुई चोरी की वारदात के आरोप में लैनबसेरिया (घोड़ासन, बिहार) निवासी अजय प्रसाद उर्फ अजय जायसवाल (41) और भगवानपुर कटुवा (घोड़ासन, बिहार) निवासी दिनेश पासवान को गिरफ्तार किया गया है. दोनों आरोपियों और उनके साथियों ने वारदात से पहले रैकी की और फिर अलसुबह वारदात को अंजाम दिया.