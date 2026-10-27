घोड़ासन गैंग ने जयपुर से चुराईं पांच करोड़ की घड़ियां, पुलिस ने नेपाल बॉर्डर तक किया पीछा, 50 ठिकानों पर दी दबिश, 2 गिरफ्तार
जयपुर (पूर्व) डीसीपी रंजीता शर्मा ने बताया-करीब 30 से 35 मिनट में शोरूम के शटर को तोड़कर वारदात को अंजाम दिया था.
Published : October 27, 2026 at 8:55 PM IST
जयपुर: महंगी घड़ियों के शोरूम से 5 करोड़ रुपए कीमत की 251 घड़ियां चोरी मामले में पुलिस ने बिहार के घोड़ासन इलाके के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. टोंक रोड पर गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पास स्थित शोरूम में चोरी की वारदात को बिहार की कुख्यात घोड़ासन गैंग ने अंजाम दिया था. इस गैंग के आठ बदमाश वारदात के बाद जयपुर से फरार हो गए थे. पुलिस टीमों ने जयपुर शहर, कोटपुतली, गुरुग्राम, दिल्ली, गाजियाबाद, मोतिहारी (बिहार), बीरगंज (नेपाल) और रक्सौल बॉर्डर तक बदमाशों का पीछा किया और सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले. चोरी की घड़ियों को बदमाश आगे न बेच सकें, इसके लिए जयपुर पुलिस ने नेपाल से सटती अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात जवानों के साथ मिलकर लगातार निगरानी रखी.फिलहाल गिरफ्तार दोनों आरोपियों को छह दिन की रिमांड पर लिया गया है और उनके बाकी साथियों की तलाश जारी है.
अलसुबह रेकी कर दिया था वारदात को अंजाम: जयपुर (पूर्व) डीसीपी रंजीता शर्मा ने बताया - टोंक रोड पर RADO ब्रांड की घड़ियों के शोरूम में 1 अक्टूबर 2026 को हुई चोरी की वारदात के आरोप में लैनबसेरिया (घोड़ासन, बिहार) निवासी अजय प्रसाद उर्फ अजय जायसवाल (41) और भगवानपुर कटुवा (घोड़ासन, बिहार) निवासी दिनेश पासवान को गिरफ्तार किया गया है. दोनों आरोपियों और उनके साथियों ने वारदात से पहले रैकी की और फिर अलसुबह वारदात को अंजाम दिया.
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शटर तोड़कर 35 मिनट में चुराईं 5 करोड़ की घड़ियां: रंजीता शर्मा ने बताया कि बदमाशों ने करीब 30 से 35 मिनट के भीतर शोरूम के शटर को तोड़कर करीब 5 करोड़ रुपए कीमत की 251 घड़ियां चोरी कर लीं. पुलिस ने थाना बजाज नगर (जयपुर पूर्व) में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. एडिशनल डीसीपी (जयपुर पूर्व) के निर्देशन और एसीपी मालवीय नगर शिवदयाल के सुपरविजन में बजाज नगर थानाधिकारी मुनींद्र सिंह के नेतृत्व में थाने और सीएसटी व डीएसटी की टीमें बनाई गईं.
रेकी कर वारदात को अंजाम देते हैं गैंग के बदमाश : रंजीता शर्मा ने बताया कि गैंग से जुड़े बदमाश बड़े शहरों में कीमती घड़ियों, महंगे मोबाइल या ज्वैलरी की दुकानों को टारगेट करते हैं. रैकी के बाद अलसुबह दुकान के आगे पर्दा लगाकर शटर तोड़ते हैं और वारदात करते हैं. पुलिस ने घटनास्थल के आसपास से लेकर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन तक के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और दिल्ली व गाजियाबाद पहुंची. जहां बदमाशों के रहने की बात सामने आई. पुलिस ने बदमाशों की पहचान पुख्ता की और उनके फुटेज लिए. इसके बाद टीमें बिहार के मोतिहारी जिले में घोड़ासन पहुंचीं, जहां से आरोपियों की फोटो हासिल कीं.
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आठ बदमाशों ने मिलकर की वारदात: पुलिस की जांच में सामने आया कि सुबोध उर्फ विकास डूम, सुरेंद्र प्रसाद उर्फ बैला, अरुण शाह, श्याम बाबू उर्फ गुल्ली शाह, अजय प्रसाद जायसवाल, राजा मल्लाह (साहनी), राजकुमार मल्लाह और दिनेश पासवान ने जयपुर में घड़ियों के शोरूम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया. पुलिस की टीमों ने बिहार में उनके निवास स्थानों और नेपाल में उनके संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी. आरोपी अजय प्रसाद और दिनेश पासवान को मोतिहारी (बिहार) से हिरासत में लेकर जयपुर लाया गया.
पुलिस की टीमों ने 50 से ज्यादा जगह दी दबिश: पुलिस की अलग-अलग टीमों ने इस वारदात का खुलासा करने के लिए 50 से ज्यादा स्थानों पर दबिश दी. जयपुर शहर, कोटपुतली, गुरुग्राम, दिल्ली, गाजियाबाद, मोतिहारी (बिहार), बीरगंज (नेपाल) और रक्सौल बॉर्डर तक टीमें पहुंचीं और सीसीटीवी फुटेज खंगाले. नेपाल से सटती अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात जवानों के साथ मिलकर जयपुर पुलिस की टीम लगातार निगरानी कर रही है, ताकि चुराई गई घड़ियां बदमाश बेच न सकें. अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. दोनों आरोपियों को पुलिस ने छह दिन के रिमांड पर लिया है.
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