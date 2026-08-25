देखिए, लखीमपुर खीरी में वन विभाग के पिंजड़े में कैद हुए दो तेंदुए
क्षेत्र में लगातार तेंदुए की मौजूदगी से ग्रामीणों में भय का माहौल बना था, वन विभाग कर रहा था तलाश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 25, 2026 at 12:15 PM IST
लखीमपुर खीरी: जिले में मंगलवार की सुबह उत्तर-दक्षिण निघासन वन रेंज में 2 अलग-अलग स्थानों पर लगाए गए पिंजरों में एक-एक तेंदुआ कैद हो गया. लंबे समय से तेंदुओं की मौजूदगी से दहशत में रह रहे ग्रामीणों को जैसे ही दोनों तेंदुओं के पकड़े जाने की जानकारी मिली, उन्होंने राहत की सांस ली. वन विभाग ने भी दोनों तेंदुओं को सुरक्षित तरीके से पकड़कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
उत्तर निघासन वन रेंज के हीरालालपुरवा गांव में तेंदुए की लगातार चहलकदमी के बाद वन विभाग ने उसे पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था. पिंजरे में बकरे को चारे के रूप में बांधा गया था. मंगलवार सुबह शिकार की तलाश में घूम रहा तेंदुआ बकरे की ओर आकर्षित हुआ और जैसे ही पिंजरे के भीतर पहुंचा, उसका दरवाजा बंद हो गया.
बथुआ बीट में भी कैद हुआ दूसरा तेंदुआ: इसी दौरान दक्षिण निघासन वन रेंज के बेलरायां क्षेत्र की बथुआ बीट में प्रधानपुरवा गांव के पास लगाए गए पिंजरे में भी एक तेंदुआ फंस गया. क्षेत्र में लगातार तेंदुए की मौजूदगी से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ था. सुबह पिंजरे में तेंदुआ दिखाई देने के बाद वन विभाग को सूचना दी गई. दोनों स्थानों पर तेंदुओं के पकड़े जाने की खबर आसपास के गांवों में तेजी से फैल गई.
बेलरायां वन रेंज में 16वां तेंदुआ: क्षेत्रीय वन अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि बेलरायां रेंज में पकड़ा गया तेंदुआ 16वां तेंदुआ है. उच्चाधिकारियों के निर्देश के अनुसार तेंदुए को उपयुक्त सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़े जाने की कार्रवाई की जाएगी.
फिलहाल एक ही दिन में दो अलग-अलग स्थानों पर तेंदुओं के पकड़े जाने से ग्रामीणों ने फिलहाल राहत की सांस ली है. हालांकि वन विभाग की ओर से ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि जंगल और आबादी के आसपास तेंदुओं की आवाजाही की आशंका बनी रहती है.
वन विभाग के एसडीओ मनोज तिवारी ने बताया कि उत्तर और दक्षिण निघासन रेंज में पकड़े गए दोनों तेंदुओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा. परीक्षण के बाद उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाएगी. उनके दिशा-निर्देश के अनुसार तेंदुओं को सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा. आवश्यकता होने पर चिड़ियाघर भेजने की कार्रवाई की जाएगी.
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