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देखिए, लखीमपुर खीरी में वन विभाग के पिंजड़े में कैद हुए दो तेंदुए

लखीमपुर खीरी: जिले में मंगलवार की सुबह उत्तर-दक्षिण निघासन वन रेंज में 2 अलग-अलग स्थानों पर लगाए गए पिंजरों में एक-एक तेंदुआ कैद हो गया. लंबे समय से तेंदुओं की मौजूदगी से दहशत में रह रहे ग्रामीणों को जैसे ही दोनों तेंदुओं के पकड़े जाने की जानकारी मिली, उन्होंने राहत की सांस ली. वन विभाग ने भी दोनों तेंदुओं को सुरक्षित तरीके से पकड़कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

पिंजरे में कैद तेंदुआ. (Video Credit; ETV Bharat)

उत्तर निघासन वन रेंज के हीरालालपुरवा गांव में तेंदुए की लगातार चहलकदमी के बाद वन विभाग ने उसे पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था. पिंजरे में बकरे को चारे के रूप में बांधा गया था. मंगलवार सुबह शिकार की तलाश में घूम रहा तेंदुआ बकरे की ओर आकर्षित हुआ और जैसे ही पिंजरे के भीतर पहुंचा, उसका दरवाजा बंद हो गया.



बथुआ बीट में भी कैद हुआ दूसरा तेंदुआ: इसी दौरान दक्षिण निघासन वन रेंज के बेलरायां क्षेत्र की बथुआ बीट में प्रधानपुरवा गांव के पास लगाए गए पिंजरे में भी एक तेंदुआ फंस गया. क्षेत्र में लगातार तेंदुए की मौजूदगी से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ था. सुबह पिंजरे में तेंदुआ दिखाई देने के बाद वन विभाग को सूचना दी गई. दोनों स्थानों पर तेंदुओं के पकड़े जाने की खबर आसपास के गांवों में तेजी से फैल गई.