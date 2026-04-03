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लखनऊ के नैमिष नगर में दो लाख लोगों को मिलेगा आशियाना

लखनऊ: आईआईएम रोड पर प्रस्तावित एलडीए की नैमिष नगर योजना लखनऊ के उत्तरी हिस्से का विकास माॅडल बनेगी. योजना को धरातल पर उतारने के लिए मौके पर विकास कार्य शुरू करा दिया गया है. अभी तक प्राधिकरण के पक्ष में 150 हेक्टेयर भूमि का बैनामा हो चुका है.वहीं, 2500 से अधिक किसानों ने 430 हेक्टेयर भूमि के बैनामे के लिए सहमति पत्र जमा किए हैं.



18 गांवों की 1486 हेक्टेयर जमीन ली जानी है: एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि सितम्बर, में योजना के 02 सेक्टरों में भूखण्डों के लिए पंजीकरण खोल दिया जाएगा. नैमिष नगर योजना की प्रभारी अधिकारी संगीता राघव ने बताया कि योजना से प्रभावित किसानों को रजिस्ट्री के साथ ही प्रतिकर वितरण से लगातार सहमति पत्र प्राप्त हो रहे हैं. उन्होंने बताया कि योजना के लिए बीकेटी तहसील के 18 गांवों की लगभग 1486 हेक्टेयर भूमि ली जानी है. इसमें ग्राम-भौली, लक्ष्मीपुर, पूरब गांव, पुरवा, सैरपुर, फरूखाबाद, कोड़री भौली, कमलाबाद, कमलापुर, पलहरी, गोपरामऊ, बारूमऊ, धतिंगरा, सैदापुर, पश्चिम गांव, धोबैला, उमरभारी व दुग्गौर शामिल हैं.





दो लाख लोगों को आवासीय सुविधा: प्राधिकरण द्वारा योजना के साथ ही उसमें आ रहे गांवों में भी विकास कार्य कराया जाएगा. जिसमें गांव के संपर्क मार्ग, जल निकासी, खेल मैदान, बारात घर, स्वास्थ्य केन्द्र, तालाब, स्कूल, पार्क व श्मशान आदि को सुदृढ़ किया जाएगा. उन्होंने बताया कि योजना में लगभग दो लाख लोगों को आवासीय सुविधा मिलेगी.





कई सुविधाएं होंगी: यह योजना न सिर्फ आवासीय जरूरतों को पूरा करेगी, बल्कि एक पूर्ण विकसित उपनगर के रूप में सामने आएगी. इसमें चौड़ी सड़कें, ग्रीन बेल्ट, पार्क, स्कूल, अस्पताल, कम्यूनिटी सेंटर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, व्यावसायिक केन्द्र जैसी तमाम सुविधाएं होंगी. योजना से शहर के उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा व लॉजिस्टिक आदि क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास होगा. इससे निवेश आएगा और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे.



