यूपी के 2.90 लाख घर सोलर रूफटॉप से हुए लैस, 2600 करोड़ रुपये का अनुदान
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, इससे वार्षिक बिजली बिल में औसतन 40 से 60 प्रतिशत तक की बचत होने का अनुमान है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 3, 2025 at 9:55 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट सन्देश है कि विकसित यूपी 2047 विजन के अंतर्गत आने वाले 22 वर्षों में प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाए. उत्तर प्रदेश इस दिशा में लगातार कदम बढ़ा रहा है. यूपी की कुल सौर ऊर्जा क्षमता अब 1003.64 मेगावाट तक पहुंच चुकी है, जिससे वार्षिक बिजली बिल में औसतन 40 से 60 प्रतिशत तक की बचत होने का अनुमान है.
रोजगार के अवसर गांव और कस्बों तक पहुंचे: यह बचत बड़े उद्योगों से लेकर ग्रामीण उपभोक्ता तक पहुंच रही है. सौर ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी बचत लंबी अवधि में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी, साथ ही बिजली खपत का भार भी काफी हद तक कम हो जाएगा. उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा के बढ़ते दायरे के साथ लगभग 50 हजार युवाओं को तकनीशियन, इंस्टॉलर और सर्विस स्टाफ के तौर पर प्रत्यक्ष रूप से रोजगार हासिल हुआ है. रोजगार के अवसर गांव और कस्बों तक पहुंचे हैं.
प्रदेश से पलायन में कमी आई: इसका सकारात्मक परिणाम है कि प्रदेश से पलायन में कमी आई है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है. ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में लोड शेडिंग में कमी दर्ज की जा रही है. पहले जहां बिजली कटौती के कारण छोटे व्यवसायों जैसे मिल, वेल्डिंग और प्रोसेसिंग यूनिट प्रभावित होते थे. वहीं अब इनकी आय में 10 से 15 प्रतिशत तक का सुधार हुआ है.
परंपरागत बिजली आपूर्ति पर निर्भरता: उत्तर प्रदेश अब ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है. इसमें सौर ऊर्जा की भूमिका को और सशक्त करने के प्रयास जारी हैं. जैसे-जैसे सौर ऊर्जा का दायरा बढ़ेगा वैसे-वैसे परंपरागत बिजली आपूर्ति पर निर्भरता कम होगी और इसका लाभ उद्योग और छोटे व्यवसायों को मिलेगा.
सौर ऊर्जा से संबंधित आंकड़े:
- प्रदेश के 2.90 लाख घरों में सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित.
- कुल 2,600 करोड़ रुपये का अनुदान.
- सोलर सेक्टर में अब तक 50,000 नए रोजगार सृजित.
