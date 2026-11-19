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हिमाचल में प्राकृतिक खेती का बढ़ा दायरा, 2.74 लाख किसान नेचुरल फार्मिंग से जुड़े

हिमाचल में प्राकृतिक खेती का बढ़ा दायरा ( @Som Gautam )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की मुहिम का दायरा लगातार बढ़ रहा है. रासायनिक खाद और कीटनाशकों से दूरी बनाकर प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाले किसानों की संख्या अब 2.74 लाख के पार पहुंच गई है. प्रदेश में 61,156 हेक्टेयर कृषि भूमि पर प्राकृतिक खेती की जा रही है. सरकार ने इस खेती को किसानों के लिए आर्थिक रूप से आकर्षक बनाने के उद्देश्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में भी बड़ी बढ़ोतरी की है.

प्राकृतिक विधि से उगाए गए गेहूं के लिए 80 रुपये, मक्की के लिए 50 रुपये, पांगी घाटी के जौ के लिए 80 रुपये और कच्ची हल्दी के लिए 150 रुपये प्रति किलो एमएसपी निर्धारित किया गया है. वहीं, प्राकृतिक खेती से उत्पादित अदरक के लिए भी 40 रुपये प्रति किलो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है. हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में चल रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में डॉ. हंस राज और रणधीर शर्मा की ओर से पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने यह जानकारी दी.