हिमाचल में प्राकृतिक खेती का बढ़ा दायरा, 2.74 लाख किसान नेचुरल फार्मिंग से जुड़े
हिमाचल शीतकालीन सत्र के दौरान डॉ. हंस राज और रणधीर शर्मा ने प्राकृतिक खेती को लेकर सरकार से सवाल पूछा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 10:49 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की मुहिम का दायरा लगातार बढ़ रहा है. रासायनिक खाद और कीटनाशकों से दूरी बनाकर प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाले किसानों की संख्या अब 2.74 लाख के पार पहुंच गई है. प्रदेश में 61,156 हेक्टेयर कृषि भूमि पर प्राकृतिक खेती की जा रही है. सरकार ने इस खेती को किसानों के लिए आर्थिक रूप से आकर्षक बनाने के उद्देश्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में भी बड़ी बढ़ोतरी की है.
प्राकृतिक विधि से उगाए गए गेहूं के लिए 80 रुपये, मक्की के लिए 50 रुपये, पांगी घाटी के जौ के लिए 80 रुपये और कच्ची हल्दी के लिए 150 रुपये प्रति किलो एमएसपी निर्धारित किया गया है. वहीं, प्राकृतिक खेती से उत्पादित अदरक के लिए भी 40 रुपये प्रति किलो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है. हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में चल रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में डॉ. हंस राज और रणधीर शर्मा की ओर से पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने यह जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि बीते तीन वर्षों में प्राकृतिक खेती से संबंधित विभिन्न योजनाओं के तहत 20,163.88 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई, जबकि 18,854 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं. प्राकृतिक खेती को बाजार उपलब्ध करवाने और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) का गठन भी किया गया है. इनके माध्यम से किसान अपनी उपज की कीमत स्वयं निर्धारित करने में सक्षम हो रहे हैं.
प्राकृतिक उपज पर 6.87 करोड़ का प्रोत्साहन
कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने बताया कि सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 से प्राकृतिक खेती के तहत उत्पादित फसलों की खरीद पर प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था की है. इसके तहत गेहूं, मक्की, पांगी घाटी के जौ और कच्ची हल्दी की खरीद पर घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा किसानों को प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है. प्राकृतिक खेती से उत्पादित फसलों पर 6.87 करोड़ रुपये की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की बढ़ी हुई राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की गई है.
तीन साल में जंगली जानवरों से फसल नुकसान की छह शिकायतें
किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने बताया कि बीते तीन वर्षों में एक नवंबर 2026 तक बंदरों, जंगली सूअरों और अन्य जंगली जानवरों से फसलों को नुकसान पहुंचने की कुल छह शिकायतें प्राप्त हुई हैं. संबंधित किसानों को मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के तहत आवेदन करने के लिए प्रेरित किया गया है. उन्होंने बताया कि आवारा पशुओं, बंदरों और अन्य जंगली जानवरों से फसलों को होने वाले नुकसान के एवज में मुआवजा देने की कोई योजना कृषि विभाग के अंतर्गत संचालित नहीं की जा रही है.
ये भी पढ़ें: ढाई साल में अकेले पीडब्ल्यूडी में रिक्त हुए 19457 पद, शिक्षा विभाग में खाली हो गई क्रमश: 13182 व 6021 पोस्टें, जानिए कितनों को मिला रोजगार