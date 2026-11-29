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हिमाचल में 2.68 लाख किसानों ने अपनाई नेचुरल फार्मिंग, 61 हजार हेक्टेयर भूमि पर हो रही खेती

2.68 लाख से अधिक किसान प्राकृतिक खेती को अपना ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती का दायरा लगातार बढ़ रहा है. प्रदेश में अब तक 2.68 लाख से अधिक किसान प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं और 61,156 हेक्टेयर कृषि भूमि पर प्राकृतिक खेती का उत्पादन किया जा रहा है. सरकार का लक्ष्य प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के साथ किसानों की आमदनी बढ़ाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है.

पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने रविवार को राज्य स्तरीय प्राकृतिक खेती एवं कीटनाशक कृषि पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में यह जानकारी दी. अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. इसके लिए प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है, ताकि किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिल सके. 31 जुलाई 2026 तक प्रदेश में 2,68,128 किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं. वहीं, 61,156 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती के माध्यम से उत्पादन हो रहा है.