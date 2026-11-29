हिमाचल में 2.68 लाख किसानों ने अपनाई नेचुरल फार्मिंग, 61 हजार हेक्टेयर भूमि पर हो रही खेती
हिमाचल में 2.68 लाख से अधिक किसान प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं. ये बात पंचायती राज मंत्री ने कही.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 4:11 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती का दायरा लगातार बढ़ रहा है. प्रदेश में अब तक 2.68 लाख से अधिक किसान प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं और 61,156 हेक्टेयर कृषि भूमि पर प्राकृतिक खेती का उत्पादन किया जा रहा है. सरकार का लक्ष्य प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के साथ किसानों की आमदनी बढ़ाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है.
पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने रविवार को राज्य स्तरीय प्राकृतिक खेती एवं कीटनाशक कृषि पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में यह जानकारी दी. अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. इसके लिए प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है, ताकि किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिल सके. 31 जुलाई 2026 तक प्रदेश में 2,68,128 किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं. वहीं, 61,156 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती के माध्यम से उत्पादन हो रहा है.
हल्दी, गेहूं और अदरक के दाम बढ़ाए
किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने आगामी वर्ष से प्राकृतिक खेती से उत्पादित हल्दी और गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की है. हल्दी का एमएसपी 150 रुपये से बढ़ाकर 170 रुपये प्रति किलोग्राम और गेहूं का 80 रुपये से बढ़ाकर 90 रुपये प्रति किलोग्राम किया जाएगा. इसके अलावा अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है. इससे पहले भी सरकार गेहूं का एमएसपी 60 से बढ़ाकर 80 रुपये, मक्की का 40 से बढ़ाकर 50 रुपये, जौ का 60 से बढ़ाकर 80 रुपये और हल्दी का 90 से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति किलोग्राम कर चुकी है. सरकार का मानना है कि बेहतर समर्थन मूल्य मिलने से किसानों का रुझान प्राकृतिक खेती की ओर और बढ़ेगा.
कई योजनाओं के माध्यम से किसानों को मिल रहा सहयोग
पंचायती राज मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (एटीएमए) योजना और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं. इनके माध्यम से किसानों को प्राकृतिक खेती की तकनीक, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और जरूरी सहयोग उपलब्ध करवाया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की लगभग 90 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और कृषि ग्रामीण परिवारों की आजीविका का प्रमुख साधन है. ऐसे में किसानों की आय बढ़ाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना सरकार की प्राथमिकता है. अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्राकृतिक खेती से किसानों की उत्पादन लागत कम करने, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है. सरकार चाहती है कि प्रदेश के अधिक से अधिक किसान इस पद्धति को अपनाएं, जिससे हिमाचल की कृषि को टिकाऊ बनाया जा सके और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं आर्थिकी के नए अवसर पैदा हों.
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