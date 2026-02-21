ETV Bharat / state

CM योगी ने अन्नदाताओं को बांटे 460 करोड़, फसल बीमा योजना और कृषक दुर्घटना कल्याण के सौंपे चेक

लाभार्थियों को सीएम योगी ने बांटे चेक. ( ETV Bharat )

लखनऊ: प्रदेश के अन्नदाता किसानों को राहत प्रदान करते हुए ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत आयोजित सहायता राशि वितरण कार्यक्रम में लाभार्थियों को चेक वितरित किए. सीएम योगी आदित्यनाथ ने ढाई लाख से ज्यादा किसानों और उनके परिवारजनों के खाते में 460 करोड़ रुपये की धनराशि भेजी गई. इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2.51 लाख किसानों को 285 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति राशि दी. मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के 3500 लाभार्थी परिवारों को 175 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा, राज्य में आपदा मैनेजमेंट में सबसे पहले 'आपदा मित्र' ही हो सकते हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है. उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी की इस पहल को आगे बढ़ाने का काम किया है. खासकर 25 जिलों में NCC, NSS, NYKS, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स समेत 29,772 युवा वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी गई है. उनके साथ मिलकर हमने आपदा मित्र मैनेजमेंट से जुड़े सभी प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है. सरकार बदली तो हमने तत्काल कार्रवाई शुरू की. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की सुरक्षा और समृद्धि के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 2 लाख 51 हजार किसान परिवारों को 285 करोड़ रुपये की फसल क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की गई. यह सहायता उन किसानों को दी गई है, जिनकी फसल प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभावित हुई थी.